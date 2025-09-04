Inicio INTERNACIONALES El Gobierno francés disuelve un centro islámico «radical» vinculado a la Hermandad Musulmana

El Gobierno francés disuelve un centro islámico «radical» vinculado a la Hermandad Musulmana

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El gobierno francés anunció la disolución del Instituto Europeo de Ciencias Humanas (IESH), un centro de formación de imanes acusado de promover “Islam radical” y justificar “la yihad armada”, y con presuntos vínculos a la Hermandad Musulmana. La medida fue publicada en el sitio oficial Legifrance por el presidente Emmanuel Macron, el primer ministro François Bayrou y el ministro del Interior Bruno Retailleau.

Según los ministros, IESH, fundado el 18 de junio de 1990 para capacitar líderes musulmanes y enseñar ciencias islámicas y humanas, promovía una ideología que legitimaba actos violentos, discriminación y odio hacia no musulmanes, mujeres y homosexuales, e instruía sobre la “guerra santa” (yihad).

El decreto cita ejemplos de contenidos educativos problemáticos. Entre ellos, materiales que justifican la amputación de ladrones, azotes, lapidaciones y ejecuciones, así como la violencia contra mujeres, matrimonios infantiles y abuso conyugal. También se consignan expresiones que insultan a judíos, denominándolos “simios y cerdos”.

Las autoridades indicaron que miembros de IESH compartieron en redes sociales videos que elogiaban a Hamas y promovían la yihad como obligación religiosa. Además, varios exalumnos fueron condenados o se unieron a conflictos armados en Siria e Irak, y algunos directores o docentes estaban vinculados a ONG acusadas de financiar a Hamas.

“La batalla vital para impedir que la Hermandad Musulmana avance con su agenda islamista continúa”, escribió Retailleau en X, mientras que la eurodiputada Marion Maréchal afirmó: “¡No volverá a abrir! Es la mayor derrota de la Hermandad Musulmana islamista en Francia”.

Por su parte, la organización Musulmans de France (MF) condenó la disolución y calificó a IESH como un “referente de cohesión social y convivencia”. MF advirtió que la medida podría abrir paso a plataformas religiosas en línea sin control, donde podrían proliferar narrativas radicales, y aseguró que la decisión vulnera la libertad de enseñanza y religión garantizadas por la Constitución francesa y convenios internacionales.

El decreto se basa en el artículo L. 212-1 del Código de Seguridad Interior, que permite disolver organizaciones que promuevan violencia, discriminación o actos terroristas en Francia o desde su territorio. IESH ya había tenido sus bienes congelados en junio y cerrado sus puertas a comienzos de julio de 2025.

Fuente: The Jerusalem Post.

