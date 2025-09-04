Keren Leyedidut | Preguntas de aliá

Itongadol.- ¿Qué significa optar por Absorción directa? La absorción directa es cuando el Olé decide residir desde su llegada a Israel en una casa que resuelve de forma independiente y no en un Merkaz Klita.

Hay diversas variables a tener en cuenta para hacerlo: Puede ser que no le corresponda el centro de absorción por edad o por tener mascota.

Pero también puede ser que alguien quiera vivir en un lugar determinado, cercano a la familia o por su estilo de vida.

👉¿Lo sabías?

Si hacés aliá, recordá que tener información es muy importante. Keren Leyedidut te acompaña y asesora durante todo el proceso.