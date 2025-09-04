Milei: “El kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman”

Itongadol/AJN.- El presidente argentino, Javier Milei, cerró la campaña para las elecciones bonaerenses con un acto en el partido de Moreno, donde acusó al kirchnerismo de estar dispuestos a “acabar con la vida” para mantenerse en el poder y usó como argumento la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Si se tienen que cargar con la vida de alguno no les importa. Se cargaron con la vida del fiscal Nisman”, afirmó.

Los comentarios fueron después de referirse a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora: “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la Facultad de Derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos si necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”.

Además, calificó de “operetas” las filtraciones de audios donde se mencionan a funcionarios del Gobierno y llamó a la militancia a votar porque las encuestas hablan de “empate técnico”.

Durante el acto, Milei también insultó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al calificarlo como “inútil esférico” y “enano soviético”.

Del acto participaron la hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento, en la zona de Puerto Madero, horas antes de la fecha en que tenía que presentarse en el Congreso para explicar la denuncia que había presentado hacía cuatro días contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal, quien encabezaba la unidad especial de la causa que investiga el atentado a la AMIA, había denunciado a Fernández de Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes kirchneristas por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque terrorista a través del memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre la Argentina e Irán.

En un principio, las investigaciones judiciales no pudieron determinar si su muerte se trató de un suicidio o un ataque, hasta que un juez dictaminó en 2017 que habría sido un asesinato, aunque aún se desconocen los autores del presunto crimen.