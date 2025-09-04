Fundación ILAN: Segunda Temporada de «¿Qué Sigue? Historias que redefinen el futuro»

La segunda temporada del podcast de la Fundación ILAN «¿Qué Sigue?» llega a su fin, y con ella, una colección de conversaciones que dejaron huella en miles de oyentes. No fueron solo entrevistas: fueron relatos de resiliencia, visión y propósito, compartidos por líderes que transforman industrias y comunidades.

Innovación desde todos los ángulos

En 22 episodios exploramos cómo se construye el éxito desde realidades muy distintas:

Desde Emilio Romano , CEO de Bank of America México, recordándonos que el fracaso solo existe cuando dejamos de intentar.

, CEO de Bank of America México, recordándonos que el fracaso solo existe cuando dejamos de intentar. Hasta Dafne Almazán , quien con solo 13 años se convirtió en la psicóloga más joven del mundo, demostrando que no hay edad para romper barreras.

, quien con solo 13 años se convirtió en la psicóloga más joven del mundo, demostrando que no hay edad para romper barreras. O Luciano Palla, que con apenas $300 dólares fundó un negocio que terminó conquistando a Coca-Cola.

Cada historia nos enseñó que la innovación no es exclusiva de la tecnología: también nace en el arte, la educación, la gastronomía, la sostenibilidad y, sobre todo, en la valentía de dar el siguiente paso.

Un espacio para aprender y conectar

Más que un podcast, ¿Qué Sigue? se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad de innovadores. Jóvenes, empresarios, académicos y soñadores encontraron en cada episodio consejos prácticos, inspiración y ejemplos reales de cómo transformar un sueño en impacto tangible.

Lo que viene

Cerramos temporada, pero no cerramos el diálogo. Ya estamos preparando nuevas conversaciones con líderes que siguen redefiniendo lo que significa innovar en América Latina y en el mundo.

A todos los que nos escucharon, compartieron y recomendaron: gracias. Este proyecto es suyo tanto como nuestro.

👉 Si aún no has escuchado los episodios, te invitamos a explorarlos y descubrir por qué tantas voces coinciden en que ¿Qué Sigue? es mucho más que un podcast: es un mapa hacia el futuro.