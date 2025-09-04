La Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos recibió autorización para adquirir programas de espionaje de empresa israelí

Itongadol/Agencia AJN.- La Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE) continúa con un contrato multimillonario para la adquisición de potentes programas espía de fabricación israelí, capaces de infiltrarse en teléfonos móviles y en aplicaciones de mensajería cifrada, lo que ha generado críticas de grupos de derechos civiles y de expertos en vigilancia.

El acuerdo, por un valor de 2 millones de dólares con Paragon Solutions, la empresa israelí detrás del paquete de software espía Graphite, fue firmado inicialmente bajo la administración Biden a finales de 2024, pero quedó suspendido debido a preocupaciones sobre privacidad y seguridad.

Según The Guardian, la administración Trump levantó ahora la suspensión, devolvió a ICE el acceso a la herramienta y reavivó el debate sobre los poderes de vigilancia gubernamentales.

El software Graphite de Paragon permite a las agencias infiltrarse de forma remota en teléfonos inteligentes, acceder a aplicaciones cifradas como WhatsApp y Signal, extraer datos e incluso activar de manera encubierta los micrófonos, convirtiendo los dispositivos en herramientas de escucha.

Los críticos advierten que la tecnología otorga a las autoridades de inmigración de Estados Unidos capacidades de vigilancia sin precedentes, en un momento de creciente escrutinio político y público sobre las violaciones de derechos civiles por parte de ICE.

El Washington Post informó que la suspensión se levantó tras cambios en la estructura de propiedad de Paragon y la finalización de revisiones regulatorias federales. La decisión llega a pesar de las crecientes pruebas presentadas por grupos de derechos humanos e investigadores de ciberseguridad sobre los riesgos de un uso indebido, incluso contra periodistas y activistas.

A principios de este año, investigadores de Citizen Lab, un organismo de supervisión de la ciberseguridad con sede en la Universidad de Toronto, descubrieron que Graphite se utilizó para atacar los dispositivos de periodistas en Italia, incluidos reporteros de Fanpage.it, lo que derivó en una investigación europea.

Funcionarios italianos negaron cualquier irregularidad, pero los hallazgos subrayaron el creciente mercado mundial de lo que se conoce como spyware como servicio y la falta de transparencia en torno a su despliegue.