OIEA: «El inventario de uranio de Irán es suficiente para producir diez bombas nucleares»

Itongadol/Agencia AJN.- Se confirmó que el arsenal nuclear de Teherán creció antes del ataque israelí.

Un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determinó que el inventario de uranio enriquecido de Irán, al 60 % de pureza (cercano al nivel armamentístico), aumentó ligeramente antes del bombardeo israelí contra sus instalaciones nucleares el 13 de junio.

El informe trimestral enviado por el OIEA a los Estados miembros indicó que las reservas de uranio iraní enriquecido al 60 % en forma de hexafluoruro de uranio —material que puede ser procesado en centrifugadoras— fueron estimadas el 13 de junio en 440,9 kilogramos, un incremento de 32,3 kg respecto al último reporte de mayo.

El documento explicó que esta cantidad sería suficiente para producir 10 bombas nucleares, en caso de que el nivel de enriquecimiento se eleve posteriormente al 90 %.

Según las estimaciones del organismo, unos 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % bastarían teóricamente para fabricar una sola bomba nuclear si se enriquecen hasta el 90 %.

Al 13 de junio, el inventario total de uranio enriquecido de Irán ascendía a 9.874,9 kilogramos, un aumento de 627,3 kg en comparación con el informe de mayo, según el documento del OIEA.

El informe añadió que estos datos se basan en “información proporcionada por Irán, actividades de verificación realizadas por la agencia entre el 17 de mayo y el 12 de junio de 2025 (el día anterior al inicio de los ataques), así como en estimaciones basadas en operaciones previas en la instalación”.