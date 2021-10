AMIA: En el Consulado Argentino en Nueva York, quedó inaugurada la muestra fotográfica “Ese día”

Ante una importante concurrencia, quedó inaugurada ayer en el Consulado Argentino en Nueva York, la muestra artística “Ese día”, integrada por 26 retratos que la reconocida fotógrafa Alejandra López realizó a sobrevivientes de la masacre impune contra la AMIA, de la que se cumplieron 27 años el pasado 18 de julio.

Con mensajes que hicieron hincapié en la necesidad de mantener vivo el reclamo de justicia y el ejercicio de la memoria, el acto oficial de inauguración contó con las palabras del embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello; el cónsul general de Argentina en Nueva York, Santiago Villalba; el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri; el presidente de AMIA, Ariel Eichbaum, y el director de Arte y Producción de la institución, Elio Kapszuk.

Luego de agradecer la presencia de todos los asistentes y en especial del personal del Consulado por el trabajo realizado para poder presentar la muestra, el presidente de la entidad explicó que la iniciativa artística “forma parte de una política que la institución lleva adelante de manera constante desde hace 27 años para acompañar y visibilizar el pedido de justicia y denunciar la impunidad vigente en la causa”.

“Lidiar con el terrorismo, lidiar con el reclamo de justicia, lidiar en cortes y en juzgados criminales, pedir detenciones ante Interpol son acciones que desde AMIA tuvimos que aprender sobre la marcha. Y que hoy forman parte de nuestra misión”, destacó Eichbaum en otro tramo de su discurso al recordar cómo el atentado terrorista, en el que fueron asesinadas 85 personas y 300 resultaron heridas, alteró para siempre el ADN de la propia institución, y se transformó en una herida abierta para toda la sociedad.

“Una exposición que muestra retratos de sobrevivientes del atentado excede largamente al arte”, consideró por su parte el embajador Argüello. “Representa el ejercicio de la más fuerte voluntad. Es resistencia, decisión. Es un símbolo de nuestra inquebrantable determinación. Le decimos al mundo que aquellos que quieran sembrar el terror no podrán imponerse porque nunca permitiremos que el ataque se desvanezca en el olvido. Porque la Argentina recuerda”, agregó. “Es necesario un esfuerzo diario para combatir el odio y la indiferencia. No hay mejor homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA que la búsqueda de justicia y su memoria permanente. No cesaremos”, concluyó el diplomático.

En el acto, Argüello anunció que la muestra será exhibida también en los próximos meses en los consulados argentinos de Texas, Wisconsin, Florida, Georgia, California y que la exhibición finalizará en la sede de la embajada argentina en Washington.

Los retratos de López que se exhiben en el Consulado fueron impresos en papel artesanal, que fue especialmente confeccionado por Alejandro Geiler y Julio Mroue, a partir de hojas de diario y fotocopias de recortes de noticias de los días posteriores al atentado terrorista contra la AMIA.

“Este papel tiene como base retazos del 18 de julio de 1994: son el soporte de la imagen de hombres y mujeres que también tuvieron que reconstruirse”, advirtió Elio Kapszuk, curador de la muestra. “Ese papel no es perfecto, ni liso, tiene texturas, relieves y muchas marcas que dan cuenta de su origen. Estas marcas de papel se transforman en marca en los retratos, produciendo una operación simbólica, que habla de cómo somos atravesados por lo que nos toca vivir y por cómo elegimos continuar. Eso lo sabe un sobreviviente más que nadie”, añadió.

Con la muestra de retratos que realizó, Alejandra López siente que pudo volcar su saber “al servicio de la difusión de lo que pasó y sobre todo del reclamo de justicia, que, finalmente, es de lo que se trata. En lo personal, creo que es ese tipo de experiencia por la cual agradezco tener esta profesión. Fue muy fuerte conocer a todos los fotografiados, interiorizarme de sus historias, escucharlos. Me siento agradecida con AMIA por la oportunidad de colaborar con esta causa. Es un proyecto que le da sentido a mi ser fotógrafa”, concluyó la artista.

Además de los retratos de Alejandra López, las paredes del Consulado exhiben, en simultáneo, imágenes tomadas en la mañana del 18 de julio de 1994 por el fotógrafo Julio Menajovsky, uno de los primeros reporteros gráficos en llegar al lugar, minutos después de perpetrada la masacre.

Catálogo virtual

Veintisiete años después, el recuerdo del atentado terrorista, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, sigue estando a flor de piel en cada una de las víctimas sobrevivientes, e irrumpe con fuerza en cada uno de los veintiséis retratos que López plasmó para la exhibición artística a la que se puede acceder a través del catálogo virtual http://esedia.amia.org.ar/.

Bilingüe e interactivo, desde el sitio web se pueden conocer más datos sobre las historias de las personas que fueron retratadas (con solo tocar una de las imágenes), acceder a testimonios audiovisuales, y realizar un recorrido virtual en una sala expositiva 3D.