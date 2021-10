Una ex legisladora israelí aseguró que Shimon Peres la acosó sexualmente

Itongadol/Agencia AJN.- La ex legisladora Colette Avital afirmó hoy que el ex primer ministro y ex presidente de Israel Shimon peres la acosó sexualmente en la década de 1980.

En una entrevista publicada en la edición hebrea de Haaretz, Avital, quien fue legisladora del partido Laborista durante 7 años, testificó que Peres “trató de besarla”, al final de una reunión en 1984, durante su tiempo como primer ministro.

Además, Avital le dijo a Haaretz que fue invitada a su habitación de hotel para un desayuno, mientras estaban en una misión diplomática en París al mismo tiempo, durante el tiempo de Peres como jefe de la oposición.

Según Avital, Peres intentó empujarla hacia la cama cuando entró a la habitación y ella se resistió.

Avital alegó que informó el incidente al asesor de Peres y el ex viceministro de Yossi Beilin, y solicitó que no se la dejara sola con él la próxima vez que fuera a París, donde estaba sirviendo como diplomática en ese momento.