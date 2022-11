Aliá Protegida: una participante de la nueva camada comparte sus expectativas de comenzar una nueva vida en Israel

Itongadol.- Giselle Ceballos forma parte de la segunda camada de Aliá Protegida, el exitoso proyecto de CUJA-Keren Hayesod para que jóvenes judíos de 20 a 30 años que atravesaron situaciones de vulnerabilidad puedan comenzar una nueva vida en Israel. En una entrevista con ItonGadol, manifestó: “Estoy muy contenta y agradecida de esta oportunidad que nos dan”.

Como participante de Aliá Protegida, Giselle se encuentra en la primera etapa que se realiza en Argentina, en donde toma clases de hebreo, realiza una capacitación en diferentes oficios con salida laboral en Israel y es acompañada en todo el proceso de aliá. Al finalizar este periodo, viajará al Estado judío, en donde junto a sus compañeros tendrán Ulpán por 10 meses en Jerusalem.

Debido a que es parte de la segunda camada, ella y sus compañeros pudieron ponerse en contacto con los jóvenes que ya pasaron por esta experiencia y se encuentran actualmente en Israel.

-¿Cómo te enteraste de Aliá Protegida?

– Nos enteramos por la asistente social del Centro Unión Israelita de Córdoba. Ella le comentó a mi mamá si mi hermano y yo queríamos hacer aliá. Nos pasó el contacto de Laura (Lichtenstein, la coordinadora del programa). Tuvimos una charla en la cual nos fue contando cómo es todo el proceso y sobre el proyecto de Aliá Protegida.

-¿Cómo te resulta esta etapa previa a tu viaje?

-Sinceramente con muchos nervios y ansiedad, porque ya no nos queda nada para irnos. Estoy muy contenta y agradecida de esta oportunidad que nos dan. El apoyo y la amistad que entablamos con los chicos me hacen sentir más segura y contenida por todos los que forman parte de este hermoso proyecto.

-¿Cuál es el apoyo de Cuja-Keren Hayesod?

– El apoyo que nos dan es increíble. Siempre están al tanto de cada uno de nosotros, en ningún momento sentís la sensación de «estar sola/o». En este proyecto hay mucha gente trabajando para darnos esta maravillosa oportunidad y realmente estoy muy agredida con cada uno de ellos/as. Los talleres y las clases con Vani (nuestra morá) son muy motivadoras, nos alientan y nos dan siempre la fuerza para seguir y no bajar los brazos. La pasamos genial, aprendemos cosas nuevas y siempre nos sorprenden con algo nuevo.

-¿Cuáles son tus expectativas?

-Mi expectativa es seguir preparándome bien con el idioma, lograr soltarme y expresarme sin ningún temor. Una vez que termine todo el programa, buscar trabajo. Me gusta mucho la aviación, así que me gustaría estudiar o trabajar de ello, pero estoy abierta a cualquier oportunidad que se me presente.

-¿Cuánta gente íntegra este segundo viaje de Aliá Protegida?

– Somos 11 integrantes, estoy muy feliz de tener un grupo tan lindo. Viajo con mi hermano, así que es algo que me da mucha felicidad de compartir esta nueva experiencia los dos juntos.

-¿Están en contacto con los jóvenes de la primera Aliá?

-Sí, tuvimos algunos zoom con los chicos y hace poquito hicimos un grupo de WhatsApp para sacarnos dudas. Son muy copados, nos dieron mucha información, nos comentaron sus experiencias, todo lo que hace falta para llevar o no, qué cosas tenemos que hacer antes de irnos. Nos sirvió muchísimo y siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos en nuestras inquietudes.