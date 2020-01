Nisman. Polémica por las declaraciones de Alberto Fernández sobre la muerte del fiscal de la causa AMIA

Itongadol.- El presidente Alberto Fernández quedó envuelto en una eventual controversia de declaraciones respecto de la muerte del fiscal Alberto Nisman tras el estreno del documental difundido por una plataforma y trató de alejarse de la polémica al sostener que siempre dijo lo mismo en relación al caso y que le gustaría saber cómo murió el magistrado «y si se suicidó, saber por qué».

«Me gustaría saber qué pasó con Nisman y si se suicidó, saber por qué. Y para eso hay llamados mucho más constantes, mucho más permanentes, horas previas de la muerte que no son los míos», sostuvo el mandatario, que horas antes había sido cuestionado por haber cambiado de opinión, ya que en el documental difundido por Netflix producido en 2017 dijo: «Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado» el fiscal.

Tras el estreno de ayer de «Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía», el Presidente aseguró ayer que actualmente «las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato».

«He dicho toda mi vida lo mismo», insistió esta mañana Fernández en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires cuando se le pidió que aclare su posición sobre la muerte de Nisman ocurrida en enero de 2015 luego de que denunciara a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo de entendimiento con Irán y horas antes de presentarse ante el Congreso para argumentar su acusación.

Fernández le dijo al diario Clarín que los peritajes de la Gendarmería, que llevaron a la Justicia a determinar que fue un homicidio, «carecen de todo rigor científico». «Yo soy un abogado y, ante una muerte como esa, siempre me permito dudar. Sin embargo, siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial: ‘Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quien es el asesino’. Siendo así, era obvio que si se trataba de un crimen Cristina era la única perjudicada. Por lo tanto, ella debía ser ajena al hecho», sostuvo.

Incluso, el Presidente trató de bajarle el tono a sus controvertidas opiniones.»En verdad no dije nada novedoso en el documental ni digo nada novedoso ahora. Cuando me entrevistaron en el documental yo dije lo que siempre dije. No sé si lo mataron a Nisman. Pero si así fuera, la única perjudicada con esa muerte era Cristina. Siendo así, hay que descartar que ella pudo haber tenido que ver con eso», insistió.

En la entrevista con Radio 10, Fernández dijo: «Hace 3 años no existían muchas de las cosas que luego aparecieron. Lo que nunca apareció fue la prueba de que a Nisman lo mataron. No había sustentos jurídicos».