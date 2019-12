Memorandum con Irán: revocan la prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner

Iton Gadol.- El tribunal Oral Federal 8 decidió anular hoy la prisión preventiva contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el memorandum de entendimiento con Irán. El dictamen había sido promulgado por el juez Claudio Bonadío, como producto de la denuncia que había iniciado el fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El pedido de prisión preventiva se hizo formal el 6 de diciembre de 2017, pero nunca se hizo efectiva debido a que la vicepresidenta contaba con fueros. En el marco de la causa, ya habían sido detenidos otros involucrados: el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

Como pasaron dos años de la solicitud y aún no hay condena contra la ex Presidenta, los cargos fueron anulados ya que ese es el plazo máximo que contempla la ley para que se pueda extender una detención sin condena. Según el Tribunal Oral, no hay argumentos que puedan probar el entorpecimiento de la investigación por parte de Cristina Kirchner. Además, los jueces señalaron que en este caso se da «la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.

La causa tuvo origen a partir de la denuncia en enero de 2015 por parte del fiscal Nisman, quien cuatro días después sería encontrado muerto en el baño de su departamento. En primera instancia, la denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas. Sin embargo, tras la denuncia por el Memorandum la Cámara Federal de Casación avaló la reapertura de la causa iniciada por Nisman y que, tras ser tomada brevemente por el juez Ariel Lijo, desembocó en manos del juzgado de Bonadío.