AMIA/Nisman. Fuerte crítica de Pilar Rahola al programa de Ilana Dayan

Itongadol/Agencia AJN.- La periodista y política española Pilar Rahola criticó al programa emitido por el Canal 12 de Israel del pasado jueves, en el que un ex agente del Mossad reveló información inédita sobre la investigación del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman. «Estoy enfadada porque me han puesto miel en la boca y no me la han dado», manifestó.

En una conferencia por la aplicación de videollamadas Zoom organizada por la ONG Keren Kayemet LeIsrael (KKL), la reconocida periodista sostuvo que «no se puede hacer lo que se ha hecho», en referencia a la falta de pruebas por parte del ex agente de inteligencia israelí. «No nos pueden decir ‘soy un agente del Mossad, yo me reuní con Nisman, yo le di toda la información que demuestra que Cristina Kirchner había vendido el alma de las víctimas de AMIA por dinero a través de cuentas económicas, a través del dinero que llegó al hijo’ y no mostrar la evidencia. Es muy grave», sostuvo.

Sin embargo, Rahola expresó que “no quiero hacer una crítica a una excelente periodista, como Ilana, no soy nadie para hacer una crítica a un prestigioso programa y a una prestigiosa periodista como es ella”.

«¿Por qué este señor que dice ser un agente del Mossad no enseña un solo papel, si lo tiene? ¿Por qué no dio esta información a los familiares de AMIA?», preguntó Rahola, indignada. «Si yo tuviera esa información no la hubiera dado en prensa, habría ido corriendo al primer juzgado, se lo habría entregado a la gente de AMIA», agregó.

«Si es cierto que la tiene y no la ha dado tengo que enfadarme una barbaridad y pensar que tenía intereses distintos, de tipo económico, cuando hizo toda esta operación. Si nunca la tuvo y la información no es cierta, me siento estafada. Y si fuera cierta pero no la tiene, por qué lo explica ahora, para qué nos sirve».

Rahola manifestó haber tenido «una gran expectativa» por el programa, que días atrás de ser emitido mostró al ex agente Uzi Shaya confesando haber mantenido un encuentro con Nisman en el que le habría entregado información sobre cuentas bancarias que incriminaban a la expresidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento del atentado a la AMIA, causa que investigaba el mismo fiscal. «Saben ustedes el dolor que significa a las familias de AMIA, amigos personales que tengo, que de golpe les digan ‘tengo este dato, pero no lo hemos dado’».

«Por lo tanto permítanme en este foro pedir expresamente al ex agente del Mossad que toda la información que tiene, la de al que tenga que darla, y si no que calle, porque crea expectativas que no nos llevan a ninguna parte», concluyó Rahola.