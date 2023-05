Un estudio israelí revela por qué las mujeres con Alzheimer experimentan un deterioro cognitivo más rápido que los hombres

Itongadol/Agencia AJN.- Una investigación israelí que combina la neurociencia molecular y computacional descubrió una base molecular de por qué las mujeres que viven con la enfermedad de Alzheimer experimentan un deterioro cognitivo más rápido que los hombres.

El estudio, dirigido por la Prof. Hermona Soreq y el Prof. Yonatan Loewenstein del Centro Edmond & Lily Safra de Ciencias del Cerebro de la Universidad Hebrea de Jerusalem, apunta a una correlación entre este deterioro cognitivo acelerado y el agotamiento de los fragmentos de ARN mitocondrial en el núcleo accumbens, que forman parte del cerebro.

El estudio revisado por pares se publicó en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Soreq afirmó a The Times of Israel que los hallazgos del estudio, junto con otros avances en la investigación y la terapia del ARN, podrían conducir a mejores tratamientos para las mujeres que viven con Alzheimer. Sin cura conocida para la enfermedad, el objetivo sería ralentizar significativamente su progresión.

Más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia y entre el 60 y el 80 por ciento tienen Alzheimer. El doble de mujeres que de hombres tienen la enfermedad, y una de las razones es que las mujeres viven más tiempo. Sin embargo, los investigadores están investigando posibles razones biológicas y culturales que pueden desempeñar un papel.

Las mujeres con Alzheimer a menudo experimentan efectos secundarios negativos de los medicamentos que se usan actualmente para tratar la enfermedad, porque se desarrollaron utilizando animales machos y se probaron principalmente en hombres.

“Hemos estado buscando durante décadas el ARN y la base molecular de cómo funciona el cerebro”, dijo Soreq. “Uno trata de encontrar qué está mal cuando las cosas no funcionan y cómo funciona el cerebro cuando todo está bien”, destacó.

Soreq analizó las funciones cerebrales reguladas por la acetilcolina, un neurotransmisor que desempeña un papel en la memoria, el aprendizaje, la atención, la excitación y el movimiento muscular involuntario. El Alzheimer es una de varias condiciones médicas asociadas con niveles bajos de acetilcolina o el mal funcionamiento de la vía colinérgica.

Soreq también estudió hasta qué punto la regulación de la acetilcolina está asociada con el metabolismo del ARN.

“Nos topamos con la diferencia entre hombres y mujeres hace cuatro años cuando exploramos las diferencias en la vía de la acetilcolina en pacientes con enfermedades mentales y encontramos diferencias masivas entre hombres y mujeres”, dijo Soreq.

“Al mismo tiempo, estábamos leyendo acerca de que las mujeres se enferman más a menudo con la enfermedad de Alzheimer y, cuando lo hacen, se deterioran más rápido que los hombres, incluso cuando se calcula una esperanza de vida más larga”, destacó.

Esto llevó a Soreq y su equipo a analizar la regulación colinérgica en hombres y mujeres, pero desde la perspectiva de los ARN pequeños, en particular las moléculas de ARN de transferencia (ARNt) que desempeñan un papel clave en la síntesis de proteínas.

“Este no fue un estudio con ratones. Fue un estudio en humanos en el que usamos tejido cerebral post mortem proporcionado por nuestro colega David A. Bennett en la Universidad Rush en Chicago”, dijo Soreq.

“Ha estado recolectando estos tejidos durante décadas. Cuida de monjes y monjas de una orden religiosa. Él les hace chequeos médicos regulares y los trata, y completan cuestionarios y aceptan donar sus cerebros a la ciencia después de su muerte”, explicó.