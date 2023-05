La actriz israelí Gal Gadot recibió en Los Ángeles un premio por sus extraordinarios logros

Itongadol.- La reconocida actriz israelí Gal Gadot y otros notables israelíes y estadounidenses fueron honrados por el Consejo Israelí-Americano (IAC) y el Consulado de Israel en Los Ángeles en su celebración oficial del 75 aniversario de la independencia del Estado judío.

«Israel es mi corazón y mi hogar», expresó Gadot, de 38 años, al recibir el premio.

«Todos los aquí presentes estamos profundamente orgullosos de nuestra patria judía. Esta celebración es un testimonio de nuestra unidad, de nuestra fuerza», agregó.

La estrella de Wonder Woman también señaló que «como israelí que vive en Estados Unidos, soy muy consciente de la importancia de mantener una fuerte conexión y de tender puentes entre los pueblos estadounidense e israelí».

»Nuestros orígenes pueden ser diferentes, nuestros viajes únicos, pero nuestro objetivo colectivo es compartido», añadió Gadot.

El último proyecto de Gadot es Heart of Stone, de Netflix, cuyo estreno está previsto para agosto.

Además, fueron galardonados Miriam Adelson, médica y filántropa; Arie Belldegrun, fundador de Kite Pharma y cofundador y presidente ejecutivo de Allogene Therapeutics; y Dovi Frances, socio fundador de la empresa de inversiones Group 11.

Shoham Nicolet, cofundador y consejero delegado de la IAC, afirmó: »Estamos orgullosos de honrar a estos destacados israelíes-estadounidenses, que tuvieron un tremendo impacto no sólo en nuestras comunidades sino en todo el mundo».

#Israel is my home and my heart – the words of @GalGadot at the wonderful community gathering in #LosAngeles celebrating Israel’s 75th #IndependenceDay. Warming to the heart! @LACCorps @AJCGlobal @Galgadotcrew @JFedLA @JewishJournal @IsraelinUSA pic.twitter.com/zFchLFygsw

— Consul General of Israel in LA – Hillel Newman (@Hillel_Newman) May 18, 2023