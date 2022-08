Un cargador de teléfono de una empresa israelí bloquea la radiación para «dormir mejor»

Itongadol.- Elvy.ai, una empresa de tecnología del sueño con sede en Tel Aviv, desarrolló un cargador inalámbrico con un escudo que bloquea el 95% de la radiación electromagnética. La empresa afirma que su cargador nocturno protege a los usuarios y favorece un sueño tranquilo y de mayor calidad, al mismo tiempo que permite utilizar todas las funciones del teléfono.

Los científicos saben con certeza que los celulares generan radiación electromagnética de bajo nivel, conocida como energía de radiofrecuencia (RF), pero no se ponen de acuerdo sobre si es o no un peligro para la salud, aunque millones de personas se preocupan por eso, especialmente cuando se trata de un dispositivo que se carga durante la noche, a centímetros de su cabeza. Y muchos temen que esto les impida dormir bien.

«Lo más descabellado es que 216 millones de estadounidenses duermen cada noche al alcance de su teléfono que se está cargando. Esta es una de las principales razones por las que dormimos mal», explicó a NoCamels Oded Broshi, director general y cofundador de Elvy.ai.

La empresa fabricó un cargador que permite que el teléfono siga funcionando, pero bloquea la radiación que llega al usuario. La idea surgió del cofundador Yonatan Manor, un doctor en química física que se preocupó cuando vio que su mujer dormía con su teléfono enchufado cerca de su cabeza, en la mesa de luz.

Manor se asoció con Broshi y con Or Harel -ambos de 32 años y recién licenciados en Empresariales y Administración de Empresas por la Universidad Reichman de Herzliya, Israel- y juntos desarrollaron el cargador nocturno.

Después de 10 prototipos, ahora tienen un dispositivo listo para el mercado, con una patente pendiente. Se parece a un cargador de teléfono inalámbrico estándar, salvo que se desliza el teléfono detrás de un escudo curvado y suave, hecho de materiales «especiales» -y secretos-.

Hay pruebas científicas que dicen que los teléfonos son peligrosos. Broshi cita a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y a su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que desde 2011 clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como «posiblemente cancerígenos para los seres humanos (Grupo 2B), basándose en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral, asociado al uso de celulares».

También hay pruebas científicas de que los teléfonos no son peligrosos. La guía de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), a partir de 2020, asegura: «El peso de la evidencia científica no vinculó la exposición a la energía de radiofrecuencia del uso de teléfonos celulares con ningún problema de salud».

Ninguna de las dos organizaciones aborda específicamente las alteraciones del sueño que preocupan al equipo de Elvy.ai, que señala que los nuevos cargadores de inalámbricos -cada vez más populares- emiten cuatro veces más radiación electromagnética que los cargadores estándar con cable.

«Cuando se profundiza en la ciencia, el efecto que tiene la radiación electromagnética de un teléfono que se carga sobre nuestro sueño es vital. Las ondas de frecuencia alfa son las ondas cerebrales que se producen cuando estamos a punto de quedarnos dormidos», expresó Broshi.

La radiación electromagnética interfiere con esas ondas y hace más difícil conciliar el sueño, agregó Broshi.

Broshi, que se dedica a la elaboración de perfiles de comportamiento, manifestó que todavía no hicieron pruebas clínicas para medir objetivamente el efecto que tiene su escudo en la calidad del sueño, pero los voluntarios que lo probaron reaccionaron positivamente. «Duermen mejor, se sienten más relajados y siempre me preguntan si pueden tener el cargador para guardarlo», añadió.

Elvy.ai afirmó que cuenta con siete inversores, entre ellos «algunos de los nombres más importantes de Israel».

La empresa completó recientemente una ronda de financiación, con inversión de Arieli Capital. Elvy.ai se graduó en el primer ciclo de Well4Tech, un campamento de arranque para startups de salud dirigido por Arieli y el centro The Bridge Healing.

La empresa también está desarrollando productos para analizar y mejorar el sueño de las personas. El cargador, que se lanzará el mes que viene, tiene un precio de 60 dólares. Para los escépticos que se resisten a desembolsar esa cantidad, Broshi dice que su producto no cuesta más que un cargador de una gran marca. Incluso si no te convencen los beneficios del sueño, no tienes nada que perder, concluyó.