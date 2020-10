Facebook lanza Instagram Lite, la nueva versión de la red social desarrollada por el equipo de Tel Aviv

Itongadol/Agencia AJN.- Facebook dijo el martes que ha comenzado a probar una nueva versión ligera de su popular aplicación Instagram, con mayor velocidad, rendimiento y capacidad de respuesta, al tiempo que utiliza menos datos, para dirigirse a los usuarios de los mercados emergentes donde la conectividad de la red es inestable y las velocidades del Internet pueden ser más lentas.

Instagram Lite, la nueva versión de la aplicación para sistemas Android, está siendo desarrollada por el equipo de tecnología de la red social en Tel Aviv, que también se encargó de dirigir el desarrollo del producto de la función Facebook Lite, la versión ligera de la aplicación habitual de Facebook para teléfonos móviles, utilizada hoy en día por millones de usuarios en todo el mundo.

El centro de I+D de Facebook en Tel Aviv, creado en 2013, emplea hoy en día a unos pocos cientos de trabajadores a nivel local y es el segundo mayor centro de desarrollo estratégico del gigante de las redes sociales después de Estados Unidos, dijo Tzach Hadar, director de Gestión de Productos para interfaces Lite y líder del sitio tecnológico de Tel Aviv, en una reunión virtual con periodistas.

Instagram Lite tiene menos de 2 megabytes, comparado con los 32 megabytes de la aplicación regular, lo que hace que sea rápida de instalar y rápida de cargar. Está diseñado para ofrecer las características principales de la aplicación original de Instagram para millones de usuarios en los mercados emergentes, como Brasil, Indonesia, Filipinas, Egipto y Turquía, que no pueden acceder a la experiencia original de Instagram ya que no tienen acceso a Internet de alta velocidad Wi-Fi y dependen de conexiones móviles que normalmente no pasan de 2G o 3G, explicó Michelle Lourie, gerente de producto de Instagram Lite.

Los mercados emergentes representarán más del 90% de los nuevos suscriptores móviles a nivel mundial, dijo Facebook en un comunicado.

La versión Lite permitirá que la experiencia de Instagram siga siendo rápida y fiable para más personas, independientemente del dispositivo, la plataforma y la red en la que se encuentren, según el comunicado.

“Instagram Lite se basa en el trabajo que hicimos para Facebook Lite en Tel Aviv”, dijo Hadar. “Tomamos muchas de las lecciones aprendidas y tecnologías desarrolladas mientras creábamos Facebook Lite y las aplicamos a Instagram Lite, junto con nuestra premisa básica de no dejar a nadie atrás”, explicó.

Facebook comenzó a probar Instagram Lite el mes pasado con un pequeño grupo de usuarios en el sudeste asiático, dijo Lourie, “y los comentarios han sido positivos”. El despliegue de la aplicación continuará este año, trasladándose a África del Norte y América del Sur, y luego a nivel mundial en los próximos meses”, dijo.

“Queremos llevar Instagram a todos aquellos que no pueden utilizarlo hoy” debido a la lentitud de las redes, los fallos de carga y los paquetes de datos limitados y costosos, agregó.

El equipo de Tel Aviv comenzó a trabajar en el proyecto a principios de este año, dijo Gal Zellermayer, gerente de ingeniería de software de Instagram Lite. “Tomamos los mismos principios de Facebook Lite y los aplicamos a Instagram Lite”, cambiando la mayor parte del código de ser alojado en el dispositivo del usuario a un servidor externo de Facebook. Esto mantiene la aplicación más pequeña y la actividad de procesamiento y la memoria no están en el dispositivo del usuario”, sostuvo.

“El desafío clave fue mantener la calidad y el “arte” de la aplicación original”, añadió.

Zellermayer también habló de los desafíos que el equipo de Tel Aviv enfrentó en su trabajo de desarrollo en medio de los cierres nacionales debido a la pandemia del coronavirus. “Construir un producto a través de varios husos horarios es siempre un reto y ya estábamos acostumbrados a ello. Pero cuando llegó el COVID-19, cambió completamente la forma en que teníamos que enfocar el trabajo en Instagram Lite”, dijo.

Además, hasta la pandemia, el equipo había dependido de reuniones en persona para hacer su investigación de usuarios. “Aquí es donde nos reunimos con grupos de personas que prueban nuestras aplicaciones y les hacen preguntas sobre su experiencia”, dijo Zellermayer. “Tuvimos que trasladar estas reuniones a plataformas virtuales también y fue difícil no poder sentarnos al lado de una persona y pedirle que te muestre qué problemas tiene o qué le gusta de la aplicación”.

Facebook Lite también fue desarrollado por el equipo de Tel Aviv para los usuarios en zonas con conexiones de Internet lentas, o con dispositivos de gama baja o paquetes de Internet limitados. El software utiliza menos datos, se instala y carga rápidamente y funciona en todos los tipos de Android, soportando todas las redes, incluyendo el 2G.

El equipo de Tel Aviv trabaja en proyectos clave para Facebook, dijo Hadar, incluyendo la iniciativa de la “billetera digital” y el proyecto “Express Wi-Fi” – una iniciativa de conectividad global a Internet de Facebook que se asocia con operadores de redes móviles y proveedores de servicios de Internet para proporcionar acceso a redes a través de puntos de acceso Wi-Fi públicos que, según Facebook, son rápidos, asequibles y fiables.