El instituto israelí que logró aislar el anticuerpo del coronavirus dio detalles sobre su descubrimiento

Iton Gadol/Agencia AJN.- El Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR), a través de un comunicado, que a la vez fue difundido por el Ministerio de Defensa, explicó en qué consistió su descubrimiento y puso blanco sobre negro respecto a la noticia que recorrió el mundo y que tiene que ver con el aislamiento de un anticuerpo, que es el primero en poder atacar con precisión al coronavirus. «En los últimos dos días, el IIBR ha completado un desarrollo científico innovador, determinando un anticuerpo que neutraliza el coronavirus», expresó el Ministerio a través de sus canales informativos.

El instituto asegura ser el primero en el mundo en desarrollar un anticuerpo capaz de atacar al COVID-19 con precisión, aunque advierte que todavía está a meses de crear un tratamiento. Además, explicó que el avance no está relacionado con el desarrollo de una vacuna, sino con el paso a un tratamiento farmacológico a través de un medicamento para aquellos que ya han contraído la enfermedad. De hecho, el medicamento podría ser complementario a la vacuna, aún por desarrollarse, ya que lo que hace es detener al virus para que no llegue a los pulmones, donde hace estragos. Es decir, no se trata de una cura definitiva, como lo sería una vacuna que elimine al virus, sino que detendría su propagación por el cuerpo humano durante meses hasta que se logre el verdadero antídoto.

Según explicó el Ministerio en el comunicado, el anticuerpo que aisló el IIBR cumple tres criterios importantes para un posible tratamiento: destruye el virus, apunta específicamente al coronavirus, lo que lo hace más adecuado que otros anticuerpos más generales, y no contiene muchas proteínas adicionales que puedan causar complicaciones a los pacientes.

El instituto dirigido por el Ministerio de Defensa trabaja bajo las directivas de la Oficina del Primer Ministro Netanyahu. Según decía el comunicado, está trabajando para presentar una patente para el anticuerpo, que aún no tiene nombre, en los próximos días.

De acuerdo a lo trascendido, el proceso se completó el sábado último, y la semana que viene empiezan negociaciones para la producción con dos compañías grandes, cuyos nombres no se dieron a conocer por el momento. El desarrollo demoraría entre 6 y 8 meses hasta que el remedio esté listo.

«Este es un hito importante, pero después vienen las pruebas complicadas y el proceso de obtener la aprobación de las autoridades. Según una evaluación de los científicos del instituto, este avance tecnológico está destinado a acortar el proceso, que durará varios meses», completaba el comunicado.