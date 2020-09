Un día como hoy según el calendario Hebreo fallecía Shimon Peres

Itongadol/AJN (por Daniel Berliner).- Mi infinito recuerdo a cuatro años de su partida. Guardo un tesoro dentro de tantas historias que me regaló y me sigue regalando mi trabajo. Compartimos juntos sus dos días intensos en Buenos Aires con motivo de su histórica visita.

Debo agradecer la enorme confianza que me tuvo el entonces embajador de Israel en nuestro país, Dani Gazit, que me dejó perplejo cuando sin rodeos me dijo: “Mañana a las 8 te espera el presidente en su suite presidencial del Hotel Alvear”. Ahí nos vimos y nunca más nos separamos hasta su partida desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Tuvimos largas charlas, en su hotel, en el auto , en cada lugar que visitó y en un momento espontáneamente quisimos sacarnos una foto de recuerdo. Esta foto fue tomada en los camarines del Luna Park segundos antes de saludar a la comunidad judía que se había concentrado para saludarlo, una verdadera multitud que lo estaba esperando y lo recibió con un Evenu Shalom Aleichem.

Respecto a la foto a toda costa quería pararse, me decía que un presidente no puede sacarse una foto cómo esta, sentado, pero pude convencerlo. Estábamos solos charlando sobre la Kehila de nuestro país, tenía muchas preguntas y repentinamente entró al camarín el embajador Dani Gazit que ante nuestro pedido no dudó en tomar esta eterna instantánea. Gracias Dani!!!

En todo momento dos personas muy jóvenes y adorables cuidaron de Shimon como si fuese un cristal o bien el abuelo de ellos con un amor increíble que jamás olvidaré. Un verdadero ejemplo a seguir. Los extraño y quiero muchísimo queridos “Yekarim” Yonatan Adiri y Ofra Eshed, gracias #DaniGazit y Leo Vinovezky el gran organizador de aquella visita de Peres a la Argentina.

Uno de los principales mensajes que dejó Peres en su visita fue su admiración por la red escolar judía de la Argentina y se mostró emocionado durante la visita a Escuela Scholem Aleijem.

Shimon Peres falleció el 28 de septiembre a los 93 años de edad, y visitó dos veces la Argentina, en 1994 cuando era canciller y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, conjuntamente con Isaac Rabin y Yasser Arafat. Fue durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem y el mismo año año del atentado contra la AMIA (julio de 1994)

La segunda visita se produjo en 2009 y fue la primera de un mandatario israelí al país tras los atentados contra la embajada de Israel (1992), y contra la mutual judía.

En la Argentina, -donde reside la comunidad judía más importante de América del Sur, de unos 300 mil integrantes-, Peres se reunió con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su llegada se inscribió en momentos en que América Latina había adquirido una creciente importancia para la diplomacia israelí, dada la creciente presencia de Irán en la región.

Más allá de lo político, en aquella ocasión, el legendario líder israelí quiso terminar su gira al ritmo del dos por cuatro y pidió a los organizadores que lo lleven a una conocida tanguería del barrio del Abasto, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.