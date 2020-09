Enterate todo sobre «Teherán», la nueva serie israelí que estrena Apple TV

Itongadol/AJN.- En lo profundo del corazón de Teherán, una agente del Mossad trabaja contrarreloj para llevar a cabo una misión ultrasecreta destinada a allanar el camino para un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un reactor nuclear iraní.

Pero esta no es una historia sacada de los titulares israelíes. Es la trama de «Teherán», un thriller de espionaje israelí-iraní que llega a Apple TV + esta semana. Los primeros tres episodios del programa, que se transmitieron en Israel en junio, llegarán a la plataforma de transmisión el viernes, y las cinco entregas restantes se lanzarán semanalmente.

En el programa, las calles de Teherán se filmaron en realidad en Atenas y la agente del Mossad nacida en Irán es una actriz israelí con herencia marroquí. El secuaz de la Guardia Revolucionaria iraní es interpretado por un expatriado judío-iraní que vive en Los Ángeles. Y esa disonancia personifica a la perfección el nuevo thriller, que difumina las líneas tradicionales de los buenos y los malos y trabaja para humanizar al enemigo que la gente ha sido instada a odiar.

La actriz Niv Sultan interpreta a Tamar Rabinyan, una nativa iraní que emigró a Israel con su familia cuando era niña. Como pirata informática del Mossad, Tamar se infiltra en Teherán para una operación ultrasecreta que sale terriblemente mal. El programa, filmado en farsi, hebreo e inglés, sigue a Tamar mientras está atrapada en Teherán, corriendo contra el reloj y contra el enemigo para llevar a cabo su misión sin ser atrapada.

«Creo que una de las cosas más hermosas de esta serie, en mi opinión, es que trata de mostrar ambos lados sin favorecer a ninguno de ellos», dijo Sultan, de 28 años, a Jewish Insider en una entrevista reciente desde Tel Aviv. “Como espectador, tus sentimientos cambian constantemente en cada episodio, puedes identificarte con ambos lados. Y también puedes odiar a ambos lados».

Esa dicotomía fue un principio fundamental del programa, dijo Moshe Zonder, co-creador y co-guionista del programa. Zonder, quien se desempeñó como escritor principal en la primera temporada de «Fauda», pasó cinco años investigando y escribiendo «Teherán», trabajando para llevar a la pantalla un programa que humaniza a «nuestro peor enemigo».

“La gente es complicada en cada nación y cada tribu tiene sus propias narrativas”, dijo a JI. “Durante muchos años quise escribir sobre Teherán y el régimen del ayatolá” y explorar la gente y la cultura de la nación considerada el mayor enemigo de Israel.

Para Zonder, “el programa trata sobre la identidad, la nacionalidad y la importancia de sus raíces y su familia”. «Desde el primer día no fue una demostración de buenos contra malos», dijo Zonder.

Zonder, quien comenzó como periodista antes de convertirse en autor y guionista, dijo que quería que el programa reflejara la rica realidad de la vida en Teherán, una ciudad que lamentó no poder visitar. «No es bueno contra malo, porque así no es la realidad», dijo. “Las personas son personajes complicados. Y no fue un problema para nosotros no retratar a Israel como bueno e Irán como malo, todo lo contrario. Fue desafiante e interesante y sabíamos que era la forma correcta de hacerlo».

Si bien Sultan tiene el papel protagónico, comparte protagonismo con actores experimentados como Navid Negahban («24», «Homeland»), Menashe Noy («Gett», «Our Boys») y Shaun Toub («Homeland», » Iron Man”, “Crash”).