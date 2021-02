Tras recibir amenazas, Jorge Knoblovits recibió apoyo de las autoridades nacionales

Itongadol/Agencia AJN.- En declaraciones a la Agencia AJN, el presidente de la DAIA y secretario general del Congreso Judío, Jorge Knoblovits, aseguró que las intimidaciones le dan “más fuerzas para seguir combatiendo el discurso antisemita”. Los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Seguridad, Sabina Frederic, así como gobernadores y otros dirigentes políticos, transmitieron su solidaridad al titular del brazo político de la comunidad judía argentina. El dirigente desestimó que las intimidaciones estén relacionadas a la querella que mantiene la delegación contra Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que nada de lo ocurrido lo alejaría de la institución para las próximas elecciones, que tendrán lugar este año.

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, Jorge Knoblovits, afirmó hoy que las amenazas recibidas le dan «más fuerzas para seguir combatiendo el discurso antisemita y el mensaje de odio» y desestimó que las intimidaciones estén relacionadas a la querella que mantiene la delegación contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, aseguró que nada de lo ocurrido lo alejaría de la institución para las próximas elecciones, que se realizarán este año.

En declaraciones a la Agencia AJN, Knoblovits confirmó que recibió el llamado de los ministros del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y de Seguridad, Sabina Frederic, a raíz de una serie de intimidaciones que viene sufriendo desde hace más de un año y que condujeron al importante dirigente a realizar una denuncia ante la justicia.

En este contexto, Knoblovits recibió el respaldo y la solidaridad no solo de las entidades adheridas a la DAIA sino también de los presidentes de las comunidades judías de América Latina como de diferentes dirigentes políticos de la Argentina. «Temo por mi integridad física», deslizó hace poco más de un mes el secretario general del Congreso Judío en un encuentro gente allegada a su entorno y tras revelar las múltiples amenazas que venía sufriendo y que dieron lugar a la presentación ante la justicia.

Lo cierto es que, según relató el dirigente, el primer hecho ocurrió el 18 de julio de 2019, cuando en la zona de Tribunales, un hombre lo increpó y acusó a los dirigentes de la DAIA de ser «todos unos ladrones”.

El agresor fue mucho más allá y dio datos sobre la vida y la familia de Knoblovits. Según contó, el intimidador le dijo que sabía que su hija vivía en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York; que conocían la existencia de una cuenta bancaria. La amenazas se replicaron a través de su número de WhatsApp y se acumularon varios mensajes intimidatorios.

Si bien el dirigente trató de restarle importancia, desde la DAIA le aconsejaron que a partir de ese momento se moviera con una custodia personal, pero se negó a recibirla. Las instituciones centrales de la comunidad judía, AMIA y DAIA, tuvieron custodia policial hasta el año 2005, que respondía al proceso del juicio por el atentado a la mutual judía. La causa judicial generó la necesidad de tomar esa medida para garantizar su integridad personal.

El corolario de la situación se produjo hace poco más de dos semanas cuando llegó una extensa carta al edificio de la calle Pasteur, en la que, por ejemplo, lo citaron a pelear en la sede de una Federación de Boxeo y le advirtieron que tenían “una bala para él”. En la misiva lo cuestionan por haber participado en un homenaje al fallecido ex canciller Héctor Timerman, pero si bien el autor aclara «no soy nazi ni antijudío» expresa con tono interrogativo que «nunca supe si son primero judíos y después argentinos o viceversa».

Frente a este mensaje que mantiene, pese a los esfuerzos del autor, un fuerte color antisemita, Knoblovits decidió hacer la denuncia para que la Justicia determine el origen de las amenazas.

Las intimidaciones ocurren en un momento en el cual la representación política de la comunidad judía argentina analiza si va a continuar con la querella presentada contra la entonces presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa que investiga el memorándum de entendimiento que la Argentina firmó con Irán, para el presunto esclarecimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994 con un saldo de 85 muertos y cientos de heridos. Knoblovits desestimó que las dos cuestiones estén relacionadas.

Ante la consulta sobre si esta amenaza pone en juego su participación en las próximas elecciones de la DAIA, Knoblovits aseguró que no es así. «No me dan temor las amenazas y el día que me quiera ir de la DAIA no va a ser por esto. Esta situación incluso me da más fuerza para seguir combatiendo el discurso antisemita y de odio», afirmó el dirigente, quien el año pasado fue elegido por el semanario norteamericano The Algemeiner Journal como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la vida judía.