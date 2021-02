La actriz Gina Carano fue despedida de la serie “The Mandalorian” y de la saga Star Wars por banalizar el Holocausto

Itongadol/Agencia AJN.- Gina Carano, la actriz que interpretó a la ex soldado de choque rebelde Cara Dune durante dos temporadas de “The Mandalorian”, fue despedida de la serie, y de cualquier edición de la saga cinematográfica de Star Wars, después de compartir en las redes sociales un post insinuando que ser republicano hoy en día es como ser judío durante el Holocausto. El mensaje ya ha sido borrado de las redes, pero eso no impidió que Lucasfilm, la compañía que está detrás de la franquicia, emitiera un comunicado el miércoles por la noche diciendo que la actriz “no es actualmente empleada y no hay planes para que lo sea en el futuro”.

“Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son aborrecibles e inaceptables”, agregó el mensaje de la productora.

Carano, ex luchadora de MMA (Artes Marciales Mixtas), tenía un historial de hablar en las redes sociales y hacer declaraciones polémicas. “Los judíos eran golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos…. incluso por niños”, publicó Carano en las redes sociales. “Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis podían acorralar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, había manifestado la actriz.

Tras las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Carano compartió declaraciones en las que se burlaba del uso de máscaras faciales y daba a entender que un ya desmentido fraude electoral había afectado a los resultados de las elecciones.

El hashtag #FireGinaCarano (“despidan a Gina Carano”) comenzó a ser tendencia después de su publicación, y la gente en las redes sociales etiquetó al creador de The Mandalorian, Jon Favreau, además de a Disney, Disney Plus, Star Wars y Lucasfilm.