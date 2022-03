Elecciones AMIA: Mario Sobol define su candidatura a presidente por la Lista 1, SOMOS AMIA

Itongadol.- En una entrevista con Iton Gadol, el reconocido dirigente comunitario Mario Sobol encabezará la Lista 1 de SOMOS AMIA que competirá en las próximas elecciones de renovación de las autoridades de la mutual para el período 2022-2025, que se realizarán el domingo 10 de abril

En la entrevista, Sobol no ahorró críticas a su principal competidor calificándolos de “travestis de la esencia kehilati”

Y aseguró que “A UNA AMIA le faltaba y le sigue faltando el espíritu kehilati, el idishkait, que es la esencia y el motor que permite estar cerca de la gente”

Sobol, quien preside el partido Avodá, encabezará la lista que conforma la agrupación SOMOS AMIA. En estas elecciones competirá contra la tradicional agrupación ortodoxa Bloque Unido Religioso (BUR) y la agrupación UNA AMIA.

A minutos de confirmarse su candidatura, Mario Sobol habló sobre sus expectativas y los objetivos para los próximos comicios que definirán las nuevas autoridades de la entidad comunitaria, controlado desde 2008 por los sectores religiosos.

A continuación los tramos más importantes de la entrevista:

-¿Por qué la decisión tardía de ir a buscar recuperar la conducción de la AMIA?

-Avodá en su momento participaba dentro de UNA AMIA, pero con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que no estábamos cómodos. A UNA AMIA le faltaba y le sigue faltando el espíritu kehilati, el idishkait, que es la esencia y el motor que permite estar cerca de la gente y así hablar el mismo idioma de nuestros votantes, eso fue, es y será Avodá y por eso sin duda SOMOS AMIA, tu LISTA Nro 1 y a esto hay que agregarle la identificación con el Estado de Israel. Sin duda en SOMOS AMIA, las agrupaciones que la integramos estamos en la misma sintonía, persiguiendo los mismos ideales y el gran compromiso con la AMIA.

Nunca es tarde , venimos rescatar al votante que sabemos que nos necesita y así no caer votando una lista travestida de kehilati, nosotros SOMOS AMIA.

Nosotros desde Avodá tenemos años de experiencia en conducción, todos los que componemos SOMOS AMIA de una forma u otra participamos en alguna de las conducciones y en ese espíritu Avodá siempre tuvo como premisa que todos deben estar dentro de la Comisión Directiva, todo el mundo adentro, de pared a pared como se suele decir.

-¿Hubo un problema de consenso con UNA AMIA?

– Si, claro, UNA AMIA no es un partido sionista, no es una propuesta ideológica, y no hay una línea ideológica que se destaque como una opción para nuestra Kehila.

Aquí lo verdaderamente importante es que nosotros claramente “SOMOS AMIA” , tenemos en ADN de la AMIA en nuestras venas , y podemos devolverle a la gente lo que está necesitando y pidiendo, por eso volvemos, para cuidar de cada judío de nuestra comunidad. No te olvides que nosotros gobernamos la Kehila durante décadas y sabemos hacerlo sin campañas estridentes , solo con nuestros nombres y apellidos que es suficiente. Los expresidentes de AMIA nos acompañan, y eso significa que también acompañan a cada votante garantizando lo que solo nosotros sabemos hacer, gestionar y eso se convierte es un punto importantísimo de Avodá y de nuestras lista , que la recuerdo , es la número 1, “SOMOS AMIA”

Con enorme pudor puedo decirles que tengo 4 conducciones, cada una de ellas fue impecables y jamás tuve ningún inconveniente ni nada; siempre estuve para ayudar a la gente y ese es el objetivo más importante.

-¿Cuán importante es la presentación de la ya formalizada Lista 1 en estas elecciones para darle respuesta a una parte de la Kehila que no se siente representada por la ortodoxia ni por UNA AMIA?

-Yo creo que en Avodá, con SOMOS AMIA, podemos garantizar que se lleve la vida que nosotros llamamos “la vida Kehilati» sin irse a los extremos, sin mirar al norte y sin mirar al sur sino que realmente podemos hacerlo y ya lo hemos demostrado durante muchos años.

-¿Cuánta gente está previsto que puede votar en estas elecciones?

– Aproximadamente 23 mil socios.

-¿Cuántos votantes no ortodoxos cree usted que van a votar?

– En su mejor momento, aproximadamente 4500 personas.

-¿Cómo cree que pueden llegar a ser los números de esta próxima elección?

– Es muy difícil, pero yo creo que andaríamos en un 10% de votantes del padrón que vendrían a votar.

-Con esta separación, y sin Avoda adentro ¿se debilita de algún modo UNA AMIA?

-Sin lugar a duda.

-¿Cuál es la diferencia entre el espacio que usted representa y la ortodoxia?

-La diferencia es que nosotros estamos mucho más arraigados a la Kehila , por la experiencia que tenemos conocemos qué es lo que necesita la gente y todo lo que es la acción societaria que hace AMIA. Hay un estatuto que tiene AMIA que hay que respetar, se puede cambiar únicamente con una gran proporción de la asamblea del RAT (Asamblea de Representantes de socios).Sé que hay que hacer cambios porque es un estatuto del año ’40, pero no se puede hacer ningún cambio si no se cambia el estatuto.

-¿Cómo vive SOMOS AMIA está importante decisión?

-El conjunto de los hombres que componen en este momento SOMOS AMIA, la actitud que tienen es que quieren colaborar en sí para la Keila y quieren estar dentro para poder accionar, nadie hablo de puestos «x» sino de las ganas de participar.

– ¿Qué significa para usted presidir este factor en estos comicios?

– Yo encabezo no presido. Creo que mi ADN está en la Keila, hace muchos años que deje muchas horas de mi trabajo y de mi vida para dedicarme a la AMIA y siento que todavía estoy en condiciones de poder aportar más.