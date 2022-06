Avión iraní: Bullrich pidió abrir una causa por “atentado a la seguridad nacional” contra funcionarios del Gobierno

Itongadol.- Patricia Bullrich planteó este domingo que el Gobierno argentino tenía información sobre el avión venezolano-iraní que está retenido desde hace días en Ezeiza y no hizo nada para evitar que aterrice en territorio nacional, lo que según su opinión puso en jaque la seguridad de toda la población.

«Creo que hay que hacer una causa por atentado a la seguridad nacional (…) una causa a los iraníes y a la tripulación, y una causa a los funcionarios argentinos que dejaron entrar este avión a sabiendas de que era un avión interdictado por transporte de logística terrorista», dijo la presidenta del PRO en una entrevista con Radio con Vos.

Según la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios involucrados «deberían dejar de estar en los puestos donde están porque no pueden o no quieren por ideología tomar la decisión de que no entre un avión que puede generar acciones terroristas en Argentina».

Bullrich dijo que supo sobre el avión un día después de su aterrizaje el lunes 6 de junio, y que por lo tanto tenía la «certeza» de que el Gobierno «tenia la información y no habia hecho nada para que el avión no aterrice en Argentina. Un avión interdictado por alertas de transporte de armas y logística terrorista».

«Mi primera impresión es que es imposible que un avión de este tipo que está volando sobre el continente latinoamericano no tenga un aviso inmediato de las agencias de inteligencia más importantes del mundo a Argentina. Eso es algo que uno recibe de manera inmediata», agregó la dirigente opositora.

La exministra destacó que «evidentemente las alertas estuvieron», y ante esta situación se preguntó «por qué dejaron aterrizar un avión de estas características, con esta tripulación iraní-venezolana, sin hacer un análisis de quienes eran las personas que estaban en el avión, cuyo relación con la inteligencia irani ya está probada».

Según Bullrich, en este caso hubo responsabilidad primero de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y después de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,

«Se quedaron callados y sólo saltó esto cuando lo dijimos desde la oposición, y cuando el avión es rechazado y no lo dejan entrar al espacio aéreo uruguayo (…) ¿Qué hicieron con las alertas? No les prestaron atención, pusieron en peligro a toda la nación», señaló la dirigente de Juntos por el Cambio.

Por último, Bullrich especuló sobre cuáles serían los motivos de la presencia del avión en Argentina. «Yo diría que el avión vino a hacer inteligencia, a hacer reconocimiento, quizás a cambiar personal, y no se descarta que tuviesen objetivos en Argentina», indicó.

«Yo creo que las autoridades han tenido un nivel de complicidad por cuestiones ideológicas, que han puesto y ponen en peligro a todos los ciudadanos argentinos. Hay que hacer una investigación sobre que misión tenía», concluyó Bullrich.

Artículo publicado en el Diario Clarín.