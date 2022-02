Argentina. Patricia Bullrich inició denuncia tras ser encontrada en afiches uniformada como nazi

Itongadol.- La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, inició una denuncia penal por los afiches pegados en la vía publica en los que se los muestra a ella y otros dirigentes de su partido con la leyenda ‘‘Escándalo en el Banco Provincia ‘Gestapo Sindical’, La Gestapró. La policía secreta que tiene el PRO».

La ex ministra de Seguridad de la Nación expresó: “Debemos conocer de forma urgente quién financió dichos afiches y quién los pegó. Esto que vemos es el discurso del odio y genera violencia, por lo que queremos saber quién lo financió y quien puso en riesgo así a todos los militantes del PRO. No podemos ni vamos a permitir que se utilice y banalice el holocausto’’.

En su denuncia, Bullrich, señala que el 15 de febrero la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches con la leyenda: “ESCANDALO EN EL BANCO PROVINCIA ‘GESTAPO’ SINDICAL”, “LA GESTAPRO. LA POLICIA SECRETA QUE TIENE EL PRO”. Los carteles se ilustran con un fotomontaje en el cual ella aparece vistiendo un uniforme típico y distintivo de los utilizados por los integrantes de organizaciones nazis, junto al ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas, todos miembros del partido político PRO Propuesta Republicana, que también aparecen vistiendo uniformes militares nazis en los que incluso fueron agregadas cruces esvásticas. A su vez, junto a la leyenda se destaca una cruz esvástica en especial, la que el color rojo característico del símbolo utilizado por el nazismo fue reemplazado por el color amarillo, con el que masivamente se asocia al PRO.

La titular del PRO subraya a su vez que la publicación en las calles de estos carteles en los que se los asocia con el grupo perpetrador de uno de los crímenes más grandes y atroces que se han cometido contra la humanidad solo tiene por objeto incitar a la violencia colectiva contra su persona, contra los demás ex funcionarios también individualizados por sus fotografías, como así también contra cualquier otro miembro del partido político PRO Propuesta Republicana, solamente por ser integrante de mismo.

Los miembros del nazismo, fueron responsables de la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos, de Romas y Sintis (gitanos), de personas con discapacidades físicas y mentales y de polacos por pertenecer a una etnia o nacionalidad definidas como inferiores, como también de otros tantos millones de personas, entre ellos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos. Asociar falsamente al partido político que preside a este régimen no solamente resulta idóneo para alentar o incitar al odio contra los dirigentes y miembros del PRO, sino una intolerable banalización y trivialización del Holocausto, paradigma del crimen de genocidio; continuó argumentando en su escrito Bullrich.

Esa publicación, expresa la dirigente del PRO, tiene claramente por objeto instigar a cometer delitos o incitar a la violencia colectiva contra el grupo de personas que integran el partido político que preside y el anonimato de dicha publicación agrava la situación frente a la desprotección y mayor inseguridad que implica desconocer de dónde provienen la amenaza y la incitación públicas.

Frente a esto, Patricia Bullrich solicita que se arbitren los medios necesarios para identificar a quienes pegaron los afiches en el espacio público (personas, empresas, automóviles utilizados, etc.) y, a partir de allí, se identifique a quienes los imprimieron y a quienes encargaron su impresión.

La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal 10 y registrado bajo el número CFP 438/2022. La misma estará a cargo del Juez Julián Ercolini.