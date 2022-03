Argentina. El diputado Javier Milei apeló a un escrito judío durante un discurso en la Expo Agro

Itongadol.- Durante un discurso en la expo agro 2022, el diputado del partido «La libertad avanza» citó un fragmento del tratado y la Guemará de Meguilat Ester Purim: «Reflexión final del libro de los escritos del Tanaj, que incluye tres libros: La Torá, que es el Pentateuco, tiene la parte de los profetas, y tiene la parte de los escritos.»

«En la parte de los escritos hay uno sobre la Reina Esther, que era de origen judío y su marido, el Rey Azuelo, no lo sabía, y uno de sus ministros, Aman, le dice al Rey que tenía que exterminar a todo el pueblo judío. Esther habla con su marido, el Rey, y lo convence de que eso no sea así, y al otro día Aman y sus diez hijos son ejecutados.» explicó el diputado Javier Milei

Al terminar de hablar sobre el escrito comentó la conclusión a la que apuntaba con el escrito: «Esto es, aquel que propuso exterminar al pueblo judío, terminó ejecutado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si la casta insiste en ajustar al sector privado, el sector privado va a ajustar a la casta. Y la forma de hacer ajustar a la casta es volviendo a abrazar las ideas de la libertad.»

«Y que no digan que no se puede, porque Australia lo logró y Estados Unidos en su momento también lo logró, e Irlanda más recientemente lo logró. Está también el caso de la India, que en los últimos 30 años multiplicó su PBI per cápita por once veces. Lo hicimos nosotros mismos a partir de 1860, siendo un país de bárbaros en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo.» agregó Milei.

«Entonces, no le acepten que digan que no se puede, el problema es que ellos dicen que no se puede porque el problema es que la solución está en manos del problema, y el eje central para que haya una solución acá es que los saquemos a patadas en el culo y volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Viva la libertad.» concluyó el diputado Javier Milei.