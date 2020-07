AMIA/Canicoba Corral.”Salvo que invadamos Irán no se me ocurre otra forma de juzgar a los iraníes”

Itongadol.- El juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó hoy que “salvo que invadamos Irán” no hay forma de juzgar a los ex funcionarios de la república islámica acusados de haber participado en el atentado a la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y cientos de heridos, en el mayor ataque terrorista que sufrió la Argentina en su historia.

Canicoba Corral, quien acaba de presentar su renuncia al cargo ante el Ministerio de Justicia, aseguró que es “mentira y absolutamente falso” que la Cámara Federal lo haya “retado” en un reciente fallo que firmado por los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun, resolvió prorrogar por seis meses la instrucción de la causa que lleva 26 años, y que exigía concentrar la causa en los legajos centrales para llegar a los culpables.

En una entrevista con radio Con Vos, al programa ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? que conduce Ernesto Tenembaum, el magistrado con un tono indignado protestó con la información difundida por la prensa argentina. “Se dijo que la cámara me había dicho a mi bla, bla, bla… que me había retado. Es mentira”, aseveró el juez.

“No me menciona ni una sola vez porque la Cámara sabe que quien instruye es el fiscal de la causa AMIA, yo obró ahí como una especie de control de legalidad. Si es cierto, y por eso no lo dicen, que yo lo declare (al atentado a la AMIA) delito de lesa humanidad. Por eso, no lo dicen, que yo ordene y mantuve las alertas rojas de Interpol”, agregó.

Por eso, Canicoba Corral insistió que la versión periodística “es mentira, es absolutamente falso” y remarcó que “para tener información de la causa AMIA hay que preguntarle al fiscal”.

“Hay causas que ni en cien años aparece nunca la verdad”

Cuando se lo consultó por la falta de condenas en este caso que el sábado se conmemorará el 26 aniversario, el juez contestó: “Hay causas que ni en cien años aparece nunca la verdad”.

“Acá (por la causa del atentado a la AMIA) supuestamente y digo supuestamente porque de esto no hay prueba fehaciente, el atentado fue cometido, esto lo expuse en Cambridge, mire los años que hace, por un Estado soberano con inmunidades, con facilidades para entrar y salir, entrar mercadería y todo lo que fuere”, señaló en referencia a la responsabilidad que se le imputa a Irán en la planificación del ataque terrorista.

Además, Canicoba Corral indicó que se trata de “un atentado donde también supuestamente el autor se inmoló”. “Es sabido que el 80 por ciento de los hechos se aclara por los autores. En este caso en particular se inmoló el autor con lo cual desaparecieron los rastros”, añadió.

“Esto quiere decir que técnicamente es dificilísimo y que en este caso al haber contado, aparentemente también, con el auxilio de varias colaterales, así lo llaman varias agencias de inteligencia para aportar elementos y hablo concretamente del Mossad, de la CIA y de los franceses… no se ha podido llegar a reunir prueba fehaciente”, continuó.

Fue en este contexto que Canicoba Corral apuntó: “Salvo que invadamos Irán no se me ocurre que otra forma lo podamos juzgar (a los ciudadanos iraníes imputados en la causa) si el Estado (islámico) no los entrega”.

El juez también se refirió a los cuestionamientos que en 2015 realizó contra el fallecido fiscal Alberto Nisman por la causa que el entonces titular de la Unidad de Investigación de la causa AMIA abrió contra la ahora vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado al firmar un memorandum de entendimiento con Teherán.

Incluso en aquella oportunidad, Canicoba Corral acusó al representante del Ministerio Público de permitir que los servicios de inteligencia condujeran su investigación.

“Nisman a espalda mía, que era el juez de la causa, sacó elementos de ahí y se puso a investigar con gente de los servicios”, dijo el juez

Al respecto, el magistrado explicó que cuestionó que “Nisman a espalda mía, que era el juez de la causa, sacó elementos de ahí y se puso a investigar con gente de los servicios de inteligencia y abrió una causa sin conocimiento de un juez ya que la decisión dependía del juez de instrucción”.