Reino Unido. Manchester: Una de las dos víctimas del atentado terrorista a la sinagoga en Iom Kipur fue asesinada por la Policía

Itongadol/Agencia AJN.- Uno de los dos hombres asesinados en el atentado terrorista a una sinagoga de Manchester en Iom Kipur falleció a causa de un disparo efectuado por un policía, según se informó en una investigación judicial en el Reino Unido.

Adrian Daulby, de 53 años, murió por una herida de bala en el pecho, mientras que Melvin Cravitz, de 66, murió por múltiples heridas de arma blanca infligidas por el terrorista, informó la Policía al Tribunal Forense de Manchester.

En la audiencia, el primero fue descrito como un “héroe silencioso” que saltó de su asiento para bloquear las puertas de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park cuando Jihad al-Shamie, un británico de origen sirio, intentó irrumpir en el edificio el 2 de octubre.

El superintendente de la Policía del Gran Manchester, Lewis Hughes, declaró ante el tribunal que Daulby recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba detrás de la puerta, ya que el agente disparó varias veces.

Shamie inició su ataque embistiendo con su Kia Picanto al personal de seguridad y las puertas exteriores de la sinagoga, donde los feligreses se reunían para Iom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. Portando un cinturón explosivo falso, apuñaló a Cravitz, padre de tres hijos, e intentó irrumpir en la sinagoga antes de ser abatido por la Policía, relató.

“El agresor salió del vehículo armado con un cuchillo e inmediatamente realizó movimientos de apuñalamiento en la parte superior del torso, la cabeza y el cuello de Cravitz”, declaró Hughes ante el tribunal.

Indicó que las autopsias realizadas por el Ministerio del Interior determinaron las causas preliminares de la muerte tanto de Cravitz como de Daulby.