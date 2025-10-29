El ejército libanés devuelve armas a Hezbollah: el informe que revela lo que ocurre desde el alto el fuego

Itongadol/Agencia AJN.- Un nuevo y exhaustivo informe publicado por Tal Bari, jefe del Departamento de Investigación del Centro Alma para el Estudio de los Desafíos de Seguridad en el Norte, describe un panorama actual y alarmante del alcance de la reconstrucción de las fuerzas de Hezbollah desde el fin de la última guerra en el Líbano, un proceso que, según afirma, se lleva a cabo «bajo la dirección, financiación y guía de Irán, y al amparo de una infraestructura aparentemente civil».

De acuerdo con Bari, Hezbollah está realizando esfuerzos de reconstrucción militar «exhaustivos y focalizados» con la asistencia de expertos iraníes, incluidos miembros de la Fuerza Quds. El informe señala que Irán «participa activamente en la capacitación, el apoyo profesional y la transferencia de expertos, lo que confiere a la reconstrucción un carácter estratégico y profundo».

Bari señala que el centro de gravedad militar de Hezbollah se desplazó al norte del río Litani, al sector de la Unidad Bader, que se ha convertido en el núcleo de las actividades de la organización, después de que sus unidades al sur del río sufrieran graves pérdidas en la guerra. «La región de la Bekaa sigue siendo la base logística y operativa de la organización, con infraestructura para entrenamiento, producción y almacenamiento de armas, muchas de ellas subterráneas, que no ha sufrido daños».

El informe indica que, si bien el corredor terrestre desde Siria se ha derrumbado, «Hezbollah continúa intentando introducir de contrabando armas ligeras y medianas desde Siria al Líbano cada semana».

El contrabando incluye «cientos y decenas de misiles antitanque Kornet y cohetes Grad». Algunos son interceptados, pero otros tienen éxito. Según Bari, se han creado rutas de contrabando alternativas, conocidas como el «nuevo corredor», que también incluye una red de cambistas para la transferencia de dinero, «un eje central para la financiación, el reclutamiento y el entrenamiento».

Bari describe que la infraestructura de túneles de Hezbollah en el Líbano no ha sido completamente destruida: «Aún existe una extensa red de túneles tácticos y estratégicos, principalmente en zonas donde no se han realizado maniobras terrestres».

Según el informe, estos túneles almacenan «grandes cantidades de armas, algunas para su almacenamiento y otras listas para su uso». Hezbollah, señala el informe, está pasando de una presencia manifiesta a una más encubierta, al tiempo que recupera su capacidad de producción de armamento: «capacidad de producción en masa para armas sencillas y capacidad especializada para armas avanzadas y de precisión».

El documento afirma que Hezbollah está integrando sus esfuerzos de reconstrucción militar con un conjunto de infraestructuras civiles y económicas: «La reconstrucción militar y la civil están interrelacionadas. La infraestructura civil sirve de base para la reconstrucción militar».

Barry subraya que «el derecho libanés a la reconstrucción civil no existe mientras la infraestructura sirva de tapadera y base para la reconstrucción militar de Hezbollah».

Los ataques israelíes, afirma, «pretenden frustrar la reconstrucción disfrazada de infraestructura civil, canteras, obras de hormigón, generadores diésel y paneles solares que fueron instalados para fines militares».