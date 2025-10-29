Presentan 18 ambulancias en memoria de víctimas de la Masacre del 7 de Octubre en el festival Nova

Itongadol/Agencia AJN.- «Las vidas de nuestros seres queridos fueron arrebatadas en una ambulancia y hoy nuevas ambulancias llevan su memoria, salvando vidas. Con cada viaje, sus almas siguen viviendo y sus fotos perdurarán para siempre», expresó ayer con emoción Mijal, la madre de Shani Gabay, en el acto de presentación de 18 nuevas ambulancias, en memoria de los asesinados en la «ambulancia de la muerte», un trágico suceso ocurrido en el festival Nova el 7 de octubre de 2023.

Se refiere a una de las 250 ambulancias y unidades de terapia intensiva del grupo «Ambulancia Iosi» que utilizaba el personal médico oficial del festival Nova y estaba presente en el evento. Las 18 víctimas que se refugiaron en ella quedaron atrapadas y la ambulancia fue atacada por terroristas de Hamás e incinerada.

El impulsor y líder de esta singular conmemoración es el exministro de Finanzas Moshe Kahlon, y el grupo «Ambulancia Iosi» decidió financiarla íntegramente como donación a la memoria de los asesinados. Cada ambulancia lleva el nombre, la foto y la dedicatoria de la familia de uno de los asesinados y narra la historia de vida truncada en aquella terrible mañana.

El acto de presentación de las ambulancias tuvo lugar en la sede del grupo «Ambulancia Iosi» en Haifa, en presencia de las familias de las 18 víctimas.

«Las ambulancias que presentamos hoy no son solo vehículos, son un símbolo de un espíritu indomable, del deseo de seguir salvando vidas. Tras el trauma nacional que hemos sufrido, el concepto de ‘ellos y nosotros’ debe desaparecer de nuestro mundo. Ha llegado el momento de una verdadera unidad, no solo verbal y física, sino una que propicie la verdadera sanación del pueblo», declaró Kahlon.

Elon Sperber, director ejecutivo del grupo «Ambulancia Iosi», añadió: «Esa ambulancia fue un símbolo del fracaso y decidimos convertirla en un símbolo del renacimiento. Invertimos todos los recursos necesarios del capital privado de la empresa convencidos de que esta es la manera correcta de conmemorar: mediante la acción, salvando vidas, a través del amor humano. Cada ambulancia que sale de aquí es una vela viviente en memoria de las preciosas vidas que se perdieron».

La ceremonia estuvo acompañada por la emotiva actuación del cantante Daniel Weiss, cuyos padres, Shmulik y Iehudit, fueron asesinados el 7 de Octubre en el kibutz Beeri.