Líder druso del sur de Siria, en un gesto de apoyo a Israel: «Nuestra visión se basa en la completa independencia de la provincia de Sweida»

Itongadol/Agencia AJN.- Jikmat al-Hijri, un jeque druso considerado el líder espiritual de la comunidad en la provincia de Sweida, en el sur de Siria, afirmó que la autodeterminación de los residentes de la provincia es un «derecho inalienable».

Al-Hijri declaró que “nuestra visión se basa en la completa independencia de la provincia de Sweida”.

El canal Sky News citó a Al-Hijri diciendo: “El número de secuestrados supera los 600, incluyendo mujeres, y el gobierno de Damasco está impidiendo cualquier negociación al respecto”. Añadió: “El gobierno de Damasco aún no se ha comprometido a evacuar las aldeas afectadas y se aferra a la tergiversación de los hechos”, según sus palabras.

Hace unos días, Al-Hijri publicó una nueva declaración en la página de la “Liderazgo Espiritual de los Monoteístas Drusos” en Sweida, utilizando el nombre bíblico “Monte Basán” en lugar de la región de Jabal al-Arab, en el sur de Siria, en un nuevo intento por captar la atención del gobierno israelí para que apoye sus demandas separatistas.

Al-Hijri dirigió su declaración al “Secretario General de la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Liga Árabe”, así como a numerosas organizaciones y organismos de la ONU, diciendo: “Apelamos a ustedes con esta urgente petición humanitaria, que recoge la voz y el sufrimiento de nuestro pueblo en Jabal al-Bashan, en todas sus diversas regiones, que ha sido sometido a un asedio brutal y generalizado durante meses que amenaza la vida de los civiles”.

Al-Hijri afirmó que lo que describió como la “zona montañosa civil pacífica” estaba sujeta a “un asedio generalizado que afectó a los alimentos, las medicinas, el agua, el combustible y la libertad de movimiento, mientras que la limitada ayuda internacional que pasó por allí no fue suficiente”.

