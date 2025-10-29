Inicio ISRAEL Donan bancos de madera al Safari de Ramat Gan en memoria de los argentinos Kfir, Ariel y Shiri Bibas

Donan bancos de madera al Safari de Ramat Gan en memoria de los argentinos Kfir, Ariel y Shiri Bibas

Itongadol/Agencia AJN.- En el marco del Día Nacional de la Memoria, a dos años de la Masacre del 7 de Octubre, el Safari de Ramat Gan colocó dos bancos de madera grabados con un elefante, que fueron donados por las asociaciones Amigos y Amantes de Israel en Alemania en memoria de las víctimas argentinas Kfir, Ariel y Shiri Bibas.

Los mismos se colocaron cerca del recinto de los elefantes asiáticos, como recuerdo de que Kfir solía llevar consigo a todas partes un muñeco de un elefante rosa.

Ofri Bibas, la tía de Kfir y Ariel y hermana de su padre,Yarden, fue quien decidió donar esos bancos al Safari de Ramat Gan.

«Este es un lugar al que vienen muchos niños y familias todos los días. Quise que pudieran sentarse, detenerse un momento y recordar. Otros niños se sentarán en este banco, se reirán, comerán helado y también recordarán que aquí solía haber dos niños pequeños, llamados Kfir y Ariel, a quienes les encantaban los elefantes”, explicó.

