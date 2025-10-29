Israel ataca una infraestructura terrorista en el norte de Gaza que representaba una amenaza inminente para sus tropas

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron haber realizado un ataque contra «una infraestructura terrorista donde se almacenaban armas y medios aéreos que representaban una amenaza inmediata, en el norte de la Franja de Gaza».

«Las FDI llevaron a cabo un ataque selectivo en la zona de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, liderado por el Comando Sur y con el apoyo de la Fuerza Aérea, contra una infraestructura terrorista donde se almacenaban armas y medios aéreos que se pretendían utilizar para ejecutar un plan terrorista a corto plazo contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel», continuaron.

«Las tropas del Comando Sur están desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata», añadió el Ejército.

Más temprano, las FDI precisaron quiénes fueron los comandantes de Hamás que fueron atacados en Gaza en las últimas 24 horas, en respuesta a las violaciones de la organización terrorista palestina al acuerdo de cese al fuego vigente.

Según el Ejército, entre los fallecidos confirmados se encuentran varios terroristas que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva masiva contra civiles y objetivos israelíes, marcando uno de los episodios más letales del conflicto reciente.

Las FDI explicaron que sus ataques estuvieron dirigidos específicamente a decenas de terroristas, incluidos dos comandantes de batallón, dos subcomandantes de batallón y 16 comandantes de compañía pertenecientes a Hamás y otros grupos terroristas de Gaza.

El objetivo, señalaron, fue neutralizar estructuras de mando responsables de planificar y ejecutar operaciones contra civiles y fuerzas israelíes.

El Ejército destacó que esas operaciones forman parte de un esfuerzo continuo para garantizar que cualquier intento de violar el cese al fuego sea rápidamente contrarrestado, buscando reducir la capacidad de Hamás de llevar a cabo ataques coordinados en el futuro.

Las FDI subrayaron que actúan con precisión para minimizar daños colaterales, aunque advirtieron que Hamás sigue operando desde áreas densamente pobladas, lo que representa un riesgo constante para los civiles de Gaza.