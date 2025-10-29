Contralor nuclear de la ONU: Irán no parece estar enriqueciendo uranio activamente, pero se detectó actividad en sus instalaciones

Itongadol/Agencia AJN.- El director del organismo de contralor nuclear de la ONU declaró que Irán no parece estar enriqueciendo uranio activamente, pero se ha detectado recientemente un aumento de la actividad en las instalaciones nucleares del país.

El argentino Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), afirmó que a pesar de no poder acceder a las instalaciones nucleares iraníes, los inspectores no han observado una actividad vía satélite que indique que la República Islámica haya acelerado su producción de uranio enriquecido más allá de lo que tenía acumulado antes de la guerra de 12 días con Israel en junio.

«Sin embargo, el material nuclear enriquecido al 60% todavía está en Irán y este es uno de los puntos que estamos discutiendo porque necesitamos regresar y confirmar que el material está allí y no está siendo desviado para ningún otro uso. Eso es muy, muy importante», dijoe a The Associated Press en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Grossi dijo, sin embargo, que los inspectores han visto movimiento alrededor de los sitios donde se almacenan las reservas.

Sin un acceso adicional, la AIEA ha tenido que depender de imágenes satelitales, que solo pueden mostrar hasta cierto punto, afirmó.

Ese arsenal podría permitirle a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera militarizar su programa, advirtió Grossi.

Desde que la Fuerza Aérea de Israel atacó la instalación nuclear de Taleghan, el 2 en octubre de 2024, se registraron al menos cuatro avances en la reconstrucción del sitio.

Un informe del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, publicado la semana pasada, ofreció un análisis detallado de imágenes satelitales tomadas durante esas cuatro etapas.

Si bien esa instalación es solo una de las muchas que les interesan a Israel y Occidente en relación con los intentos iraníes de reconstruir su programa nuclear, sirve como caso testigo y ventana a los esfuerzos de Teherán.