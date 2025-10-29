Qatar. Primer ministro: Hamás violó el alto el fuego

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, reconoció que la organización terrorista palestina Hamás violó el alto el fuego ayer al atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

También señaló que Hamás ha dejado en claro que está dispuesto a ceder el gobierno en Gaza y que Qatar está intentando presionarlo para que reconozca la necesidad de que se desarme.

Al-Thani declaró en una entrevista pública en el marco del Consejo de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de Nueva York, que el ataque mortal de ayer contra soldados israelíes en Gaza fueron «muy decepcionantes y frustrantes para nosotros».

Con un tono cauto, no acusó a Israel de violar el alto el fuego.

«Esto es básicamente una violación por parte del lado palestino», dijo Al-Thani, al tiempo que señaló que Hamás afirmó que no estaba en comunicación con el grupo que llevó a cabo el ataque.

Dijo que Qatar está «intentando contener la escalada de violencia y que se movilizó de inmediato en plena coordinación con Estados Unidos. Y hemos visto que Estados Unidos también está comprometido con el acuerdo, por lo que el alto el fuego se mantiene hasta ahora».

«Afortunadamente, creo que las principales partes, ambas, están reconociendo que el alto el fuego debe mantenerse y que deben respetar el acuerdo», añadió Al-Thani.

Recientemente, «las FDI llevaron a cabo un ataque selectivo en la zona de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, liderado por el Comando Sur y con el apoyo de la Fuerza Aérea, contra una infraestructura terrorista donde se almacenaban armas y medios aéreos que se pretendían utilizar para ejecutar un plan terrorista a corto plazo contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel», informó el Ejército.

«Las tropas del Comando Sur están desplegadas en la zona de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata», añadió.