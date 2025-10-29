EE.UU. Nueva York: Dos jefes de la «mafia rusa» condenados a 25 años de prisión por conspirar para asesinar a una periodista iraní por encargo del régimen

Itongadol/Agencia AJN.- Un tribunal federal de de Manhattan condenó a 25 años de prisión a dos jefes de la «mafia rusa» por haber contratado hace tres años a un sicario para asesinar a la periodista iraní Masih Alinejad en su casa de Brooklyn por encargo del régimen.

“Crucé un océano para venir a los Estados Unidos y tener una vida normal, y no tengo una vida normal”, dijo justo antes de que la jueza Colleen McMahon anunciara la pena del iraní Rafat Amirov, de 46 años, y el georgiano Polad Omarov, de 41.

“Soy una mujer valiente. Soy una mujer fuerte. No pudieron doblegarme. Pero me infundieron miedo. Estos criminales me arruinaron la vida”, agregó Alinejad desde un atril, cerca de los imputados, que vestidos con uniformes de prisión, permanecían sentados con las manos entrelazadas.

McMahon dijo que habían cometido un «terrible, terrible crimen».

El fiscal federal adjunto Michael Lockard había pedido penas de 55 años de prisión para ambos.

Dijo que los acusados estuvieron dispuestos a llevar a cabo los deseos de Irán de silenciar a Alinejad, que tiene millones de seguidores en Internet, más que el Líder Supremo.

Lockard destacó que el blanco del complot del asesinato, que estuvo “escalofriantemente cerca de tener éxito”, no era solo ella, “sino los millones de personas que ven en Masih Alinejad a alguien que representa su voz, promueve su causa y denuncia las tácticas corruptas y letales del gobierno de Irán”.

Ambos fueron hallados culpables en un juicio de dos semanas desarrollado en marzo, que contó con el dramático testimonio de un sicario y de la propia autora, activista y colaboradora de Voice of America.

Alinejad, de 49 años, lideró campañas en Internet alentando a las mujeres en Irán a grabar videos de ellas mismas exponiendo su cabello para protestar contra los edictos de cubrirse la cabeza en público.

Irán ofreció 500.000 dólares por su cabeza en julio de 2022 después de que fracasaran los esfuerzos por acosarla, difamarla e intimidarla, dijeron los fiscales.

Afirmaron que Alinejad fue blanco del gobierno iraní después de que “dedicara su vida a denunciar la crueldad, la corrupción y la tiranía de la República Islámica”.