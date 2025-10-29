Con una nutrida agenda, la AMIA desarrolla una importante visita en Israel

Itongadol.- Con una nutrida agenda, la AMIA desarrolla importantes encuentros en Israel.

Uno de los más importantes fue la inauguración de la obra Recordar, de Alejandro Thornton, en la embajada argentina, la cual quedó emplazada en un nuevo espacio permanente de recordación a las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994.

Participaron del homenaje el embajador Axel Wahnish y autoridades de la institución, quienes destacaron la importancia de esta acción, que se desarrolló con el apoyo de la Cancillería, para procurar transformar el dolor en memoria viva.

También mantuvieron una importante reunión con Amir Ohana, presidente de la Knesset, durante la cual escucharon su mirada sobre la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Israel y la comunidad judeoargentina.

Además, las autoridades de la AMIA fueron recibidas por el presidente de la Agencia Judía para Israel, Doron Almog, con quien conversaron sobre la situación de la comunidad y los desafíos que plantea el contexto actual, y escucharon su opinión sobre el momento tan especial que atraviesa Israel en estos días. Estuvieron acompañados por el representante de esa entidad para el Cono Sur, Eli Cohen.

El presidente Osvaldo Armoza se reunió con el gran rabino sefaradí, David Yosef, a quien invitó a visitar la AMIA en su próximo viaje a la Argentina, de manera de seguir fortaleciendo el vínculo con su rabinato y rendir homenaje a las víctimas del atentado.

Por otra parte, visitaron el Bosque de la Amistad Argentino-Israelí, junto con autoridades del Keren Kayemet LeIsrael, y el Bosque de la Memoria, ubicado en Ben Shemen, que cuenta con espacios de recordación a las víctimas de distintas tragedias, incluyendo el atentado a la AMIA y la última dictadura.

Estuvieron presentes Rubén Gorbatt y Oscar Jaimovich, integrantes del grupo Memoria, con quienes plantaron un árbol para que el bosque siga creciendo.