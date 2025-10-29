Netanyahu visita el centro de supervisión del cese al fuego en Gaza y se reúne con generales del CENTCOM

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu realizó su primera visita al Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Kiryat Gat, sede de la fuerza multinacional encargada de supervisar el cumplimiento del cese al fuego en la Franja de Gaza.

Imágenes difundidas por medios israelíes en hebreo muestran a Netanyahu estrechando la mano del almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), y del general Patrick Frank, jefe del Ejército estadounidense en la región central.

Netanyahu con el comandante de CENTCOM en la base de Kiryat Gat.

Durante la visita, Netanyahu fue informado sobre las operaciones conjuntas destinadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de alto el fuego y sobre los mecanismos de cooperación entre las fuerzas israelíes y los mandos estadounidenses desplegados en el terreno.

Según fuentes oficiales, el primer ministro destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha con los aliados estadounidenses y subrayó que Israel “no permitirá que Hamás utilice el cese al fuego para rearmarse o reorganizarse”.

El CMCC, establecido tras las negociaciones que llevaron al actual alto el fuego, actúa como punto de enlace entre Israel, Estados Unidos y otros países participantes en la supervisión, con el objetivo de prevenir nuevas violaciones y facilitar el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza bajo condiciones controladas.