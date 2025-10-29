El martes se cumplirán 30 años del magnicidio del primer ministro israelí Yitzhak Rabin

Itongadol/Agencia AJN.- Este martes se cumplirán 30 años del magnicidio del primer ministro israelí Yitzhak Rabin.

El 4 de noviembre de 1995, fue asesinado luego de pronunciar un discurso en defensa de las conversaciones de paz con los palestinos en una manifestación efectuada en Tel Aviv.

Tuvo una extensa y exitosa carrera militar y política, coronada con el premio Nobel de la Paz, en 1994.

Rabin nació en la ciudad de Jerusalem el 1º de marzo de 1922, hijo de padres que fueron integrantes de la Tercera Alía. En 1941 finalizó sus estudios secundarios en la Escuela Agrícola Kaduri y fue distinguido como uno de los mejores alumnos. Luego se unió al Palmaj, la fuerza de elite de la Haganá, organización militar preestatal de defensa de la población judía de Israel, donde se destacó y se desempeñó como oficial.

La situación creada como consecuencia de la Guerra de Iom Kipur hizo que Golda Meir y todo su gabinete renunciara, hecho que lo catapultó al cargo de primer ministro, designado por la Knesset (Parlamento israelí) el 2 de junio de 1974, convirtiéndose en el quinto en la corta historia del Estado de Israel y el primero nacido en el país.

Durante su primer mandato Rabin concluyó el Acuerdo Interino con Egipto, que condujo a la retirada israelí del Canal de Suez a cambio del libre tránsito de la navegación israelí por él y llevó a cabo la «Operación Entebbe» para el rescate de los pasajeros del avión de Air France secuestrados por terroristas y conducido a Uganda.

Rabin triunfó en las elecciones primarias que efectuó el laborismo, con vistas a las elecciones de renovación de la Knesset en junio de 1992, y se convirtió en el líder del partido y su candidato a primer ministro.

Al triunfar el partido Laborista en esa elección fue designado Primer Ministro y ministro de Defensa por segunda vez, período en el que se destaca el inició y la conclusión del proceso de negociaciones con los palestinos denominado “Acuerdos de Oslo”, que finalizaron en la ciudad de Washington con conversaciones directas entre Rabin, Shimon Peres, ministro de Relaciones Exteriores, y Yasser Arafat. En estas el presidente estadounidense Bill Clinton actuó como mediador y se firmó un acuerdo final, denominado “Declaración de Principios”, el 13 de septiembre de 1993 en los jardines de la Casa Blanca.

En 1994 el gobierno encabezado por Itzjak Rabin firmó un tratado de paz con Jordania, pese a lo cual recrudecieron los atentados terroristas palestinos como también las versiones de que se desmantelarían las comunidades en Gaza y la Margen Occidental.

Estos hechos enrarecieron la situación política israelí y se produjeron manifestaciones tanto contrarias como favorables al accionar del gobierno. En una de estas últimas, efectuada en la plaza Maljei Israel de Tel Aviv, el 4 de noviembre de 1995, luego de pronunciar un discurso defendiendo las conversaciones de paz con los palestinos, Rabin fue asesinado.

El magnicidio sumió en duelo a toda la población judía mundial, asombrada y sorprendida por lo ocurrido, quien a partir de 1996 honra anualmente la memoria del líder asesinado, cuyos restos descansan en cementerio del monte Herzl, en la capital, Jerusalem.