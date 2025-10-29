Irán reconstruye sus capacidades de fabricación de misiles balísticos con apoyo de China

Itongadol.- Irán está reconstruyendo sus capacidades de fabricación de misiles balísticos con la ayuda de China, a pesar de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, informó CNN.

A fines de septiembre, las Naciones Unidas restablecieron las sanciones “snapback” contra Irán, con el objetivo de detener y prevenir cualquier operación iraní relacionada con la creación de armas con capacidad nuclear.

CNN, citando fuentes de inteligencia europeas, informó que a fines de octubre Irán recibió envíos que contenían más de 2.000 toneladas de perclorato de sodio, un material de “uso dual” que puede tener fines inocentes o utilizarse como ingrediente clave en la producción de perclorato de amonio.

El perclorato de amonio es un agente oxidante empleado en los propelentes de combustible sólido utilizados para fabricar misiles balísticos iraníes.

Si bien las sanciones incluyen una lista de materiales prohibidos para ser enviados a Irán, el perclorato de sodio no figura entre ellos. Según CNN, expertos en el tema indicaron que la omisión de prohibir este material podría brindar una “negación plausible” a los proveedores chinos que venden el químico.

Los buques de carga que transportaban los materiales habrían navegado con los sistemas de rastreo apagados, en lo que fuentes de inteligencia occidentales consideran un intento de ocultar sus movimientos mientras viajaban entre puertos chinos e iraníes.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró a CNN que el ministerio “no está familiarizado con la situación específica”, y afirmó que China “aplica de manera constante los controles de exportación sobre artículos de uso dual de acuerdo con sus obligaciones internacionales y sus leyes y regulaciones nacionales”.

Se sospecha que Irán intenta reponer lo que fue destruido y gastado durante la llamada “Guerra de 12 días” en julio. Durante ese conflicto, Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel, agotando gran parte de sus reservas de armas, tras anteriores ataques israelíes que habían destruido instalaciones de almacenamiento y sitios de lanzamiento de misiles.

En represalia, Israel destruyó la mayoría de las instalaciones nucleares y los arsenales iraníes con ayuda del ejército estadounidense.

Jeffrey Lewis, director del Proyecto de No Proliferación de Asia Oriental en el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, dijo a CNN que las 2.000 toneladas de perclorato de sodio son suficientes para fabricar 500 misiles balísticos.

Lewis agregó que “Irán necesita mucho más perclorato de sodio ahora para reemplazar los misiles usados en la guerra y aumentar la producción”, y estimó que el país seguirá recibiendo grandes envíos de materiales mientras intenta rearmarse.

Reconstrucción de las instalaciones de fabricación

Irán ya comenzó a reconstruir sus instalaciones de producción de misiles. El informe incluye imágenes satelitales de Planet Labs PBC que muestran desde el aire dos plantas iraníes de propulsor sólido. Varios edificios destruidos por Israel estaban siendo reconstruidos, incluidos aquellos que albergaban mezcladores industriales utilizados para convertir el perclorato de sodio en combustible sólido para cohetes.

Israel había atacado esos mezcladores durante la Guerra de 12 días, ya que son una de las piezas más importantes de maquinaria necesarias para producir el combustible que impulsa misiles con posible capacidad nuclear.

Irán había adquirido previamente esos mezcladores de fabricación de combustible pesado en China.

China intenta bloquear las sanciones de la ONU

China, en colaboración con Rusia, intentó bloquear la reactivación de las sanciones de la ONU contra Irán en septiembre.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reafirmó la alianza chino-iraní a CNN, declarando que “China está comprometida con resolver pacíficamente el problema nuclear iraní por medios políticos y diplomáticos, y se opone a las sanciones y a la presión”.

Representantes de Irán, Rusia y China redactaron una carta conjunta acusando a las sanciones de ser “legal y procesalmente defectuosas”, según informó Reuters.