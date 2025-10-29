Las Fuerzas de Defensa de Israel promueven a Edan Alexander en su regreso al servicio militar

Itongadol.- Edan Alexander, soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) liberado en mayo tras 584 días en cautiverio de Hamás, fue ascendido al rango de sargento primero en una ceremonia encabezada por el jefe de la Dirección de Personal, el general Dado Bar Kalifa.

El reconocimiento se realizó durante una conferencia militar, donde Kalifa destacó la valentía y el compromiso de Alexander, quien expresó su deseo de reanudar su servicio en las FDI tras su liberación.

Alexander, de 21 años, nació en Estados Unidos y se trasladó a Israel para servir como soldado solitario en la Brigada Golani. Fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 desde un puesto militar cercano a la comunidad fronteriza de Nirim, durante el ataque masivo de Hamás contra el sur de Israel.

Durante su cautiverio, Alexander fue uno de los rehenes que permanecieron más tiempo en manos del grupo terrorista. Su liberación, ocurrida en mayo, fue parte de una operación conjunta que incluyó intensas negociaciones y acciones de inteligencia.

El ascenso otorgado por las FDI tiene un valor simbólico y operativo: además de reconocer su sacrificio, prepara su reincorporación formal al servicio activo. Según fuentes militares, la institución acompañará su regreso con un proceso de apoyo psicológico y médico, tal como se aplica a todos los soldados liberados tras experiencias prolongadas de cautiverio.

La promoción de Alexander representa un gesto de reconocimiento y resiliencia por parte de las FDI, que buscan fortalecer el vínculo con los soldados que sobrevivieron al secuestro y reafirmar el compromiso de cada uno con la defensa del país.