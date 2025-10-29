Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, es designado miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial

Itongadol.- El hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, fue nombrado miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial (OSM) este miércoles, una decisión que generó sorpresa y controversia dentro del Congreso Sionista Mundial.

“En cuanto se anunció su nombre, todas las discusiones en el Congreso Sionista se detuvieron. Todos quedaron sorprendidos por la decisión, y el acuerdo ahora está en riesgo”, señaló una fuente del partido Yesh Atid.

En un comunicado oficial, Yesh Atid expresó: “Escuchamos con asombro la despreciable decisión de nombrar a Yair Netanyahu en un cargo de alto nivel dentro de las instituciones sionistas. Yesh Atid no firmará ningún acuerdo de este tipo en la OSM.”

Según fuentes cercanas a la organización, Yair Netanyahu estará al frente del departamento de hasbará (diplomacia pública) y contará con beneficios equivalentes a los de un ministro, incluyendo oficina y vehículo oficial.

El nombramiento se produjo como parte de un acuerdo político en el que Yisrael Beytenu apoyó la designación de Netanyahu a cambio de que Yesh Atid recibiera la dirección del Departamento de Finanzas y la presidencia del Fondo Nacional Judío (JNF) para Meir Cohen.

Cohen, uno de los fundadores de Yesh Atid, anunció su retiro de la Knéset tras doce años consecutivos de servicio, y será reemplazado por el abogado Oz Haim.



Fuente: The Jerusalem Post