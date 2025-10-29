Inicio INTERNACIONALES Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, es designado miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, es designado miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, fue nombrado miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial (OSM) este miércoles, una decisión que generó sorpresa y controversia dentro del Congreso Sionista Mundial.

“En cuanto se anunció su nombre, todas las discusiones en el Congreso Sionista se detuvieron. Todos quedaron sorprendidos por la decisión, y el acuerdo ahora está en riesgo”, señaló una fuente del partido Yesh Atid.

En un comunicado oficial, Yesh Atid expresó: “Escuchamos con asombro la despreciable decisión de nombrar a Yair Netanyahu en un cargo de alto nivel dentro de las instituciones sionistas. Yesh Atid no firmará ningún acuerdo de este tipo en la OSM.”

Según fuentes cercanas a la organización, Yair Netanyahu estará al frente del departamento de hasbará (diplomacia pública) y contará con beneficios equivalentes a los de un ministro, incluyendo oficina y vehículo oficial.

El nombramiento se produjo como parte de un acuerdo político en el que Yisrael Beytenu apoyó la designación de Netanyahu a cambio de que Yesh Atid recibiera la dirección del Departamento de Finanzas y la presidencia del Fondo Nacional Judío (JNF) para Meir Cohen.

Cohen, uno de los fundadores de Yesh Atid, anunció su retiro de la Knéset tras doce años consecutivos de servicio, y será reemplazado por el abogado Oz Haim.

Fuente: The Jerusalem Post

