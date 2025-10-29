Debido a tensiones internas, el Congreso Sionista Mundial reprograma su agenda y los cargos en las instituciones nacionales se votarán en dos semanas

Itongadol.- El Congreso Sionista Mundial votó anoche a favor de extender por dos semanas la convención para que los delegados puedan votar los cargos institucionales nacionales acordados en un pacto de coalición que quedó en duda tras la elección de Yair Netanyahu, hijo del primer ministro de Israel, como miembro del directorio de la Organización Sionista Mundial (OSM).

El Congreso se había extendido hasta altas horas de la noche porque la programación de hoy había sido cancelada debido a protestas convocadas en Jerusalem por grupos ortodoxos contra el reclutamiento obligatorio al servicio militar, que dificultarían el regreso de los delegados a sus países.

Inicialmente, el miércoles estaba reservado únicamente para sesiones de comisiones de resoluciones, mientras que el plenario de clausura, en el que se votarían las resoluciones, estaba previsto para hoy.

Pero antes de la votación, el ministro de Cultura y Deporte, Miki Zohar, en nombre del Likud, postuló a Netanyahu para la OSM y eso llevó a que Yesh Atid y los Demócratas anularan su acuerdo con el reparto de cargos en esa entidad.

«En cuanto se anunció su nombre, se interrumpió todo debate en el Congreso Sionista Mundial. Todos están consternados por la decisión y el acuerdo corre peligro», declaró una fuente de Yesh Atid.

El Partido de los Reservistas también se opuso a su designación.

El acuerdo de coalición contemplaba que el director ejecutivo de Mizraji Mundial, el rabino Doron Perez, se convirtiera en el nuevo presidente de la OSM, con una rotación para la segunda mitad del mandato en manos de Yesh Atid. Y el liderazgo de Keren Kayemet LeIsrael se dividiría entre Yesh Atid, el actual legislador Meir Cohen, y el Likud.

Todo quedó en el aire de momento.