Netanyahu promete un «esfuerzo conjunto» entre EE.UU. e Israel para garantizar el desarme de Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- Ante las continuas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista palestina Hamás, el primer ministro Benjamin Netanyahu subrayó ayer que los socios de Israel aceptan su «responsabilidad en materia de seguridad para nuestras tropas y nuestra libertad de acción» en Gaza.

Durante su visita al cuartel general estadounidense-israelí de Kiryat Gat, sede de la fuerza multinacional que supervisa el alto el fuego, explicó que Israel «quiere garantizar que se alcance el objetivo acordado por el presidente (Donald) Trump y por mí, con el consentimiento de otros: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza».

«Estamos trabajando en ello por etapas, junto con otros componentes del plan», afirmó Netanyahu.

“Aquí se está llevando a cabo un verdadero esfuerzo conjunto, manteniendo nuestra seguridad en nuestras propias manos, para lograr resultados que tal vez nadie creía posibles, pero estamos decididos a intentarlo. El presidente Trump lo expresó claramente: lo lograremos por las buenas -como esperamos- o por las malas. Pero lograremos lo que nos hemos propuesto”, aseguró.