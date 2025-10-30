EE.UU. Nueva York: Cuomo aventaja ampliamente a Mamdani entre los votantes judíos de cara a las elecciones a la alcaldía

Itongadol/Agencia AJN.- Los judíos neoyorquinos prefieren ampliamente al exgobernador Andrew Cuomo por sobre el antisemita y antiisraelí Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, según una nueva encuesta realizada días antes de las elecciones.

La encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que si las elecciones se celebraran hoy, el 60% de los judíos votaría por Cuomo y el 16% por Mamdani.

El sondeo cuenta con una muestra pequeña de 170 encuestados, con un margen de error del 9,2%.

El 12% de los judíos votaría por el republicano Curtis Sliwa, mientras que el resto está indeciso, prefiere a otro candidato o se negó a responder.

La encuesta indicó que el 75% de los judíos tiene una opinión desfavorable de Mamdani y el 15% lo apoya, mientras que el 39% tiene una opinión favorable de Cuomo y el 50% una desfavorable.

Entre los votantes en general, Mamdani aventajó a Cuomo por 43% a 33% y Sliwa los siguió con un 14%.

La votación anticipada ya está en marcha y las elecciones generales serán el 4 de noviembre.