Inicio MUNDO JUDIO EE.UU. Nueva York: Cuomo aventaja ampliamente a Mamdani entre los votantes judíos de cara a las elecciones a la alcaldía

EE.UU. Nueva York: Cuomo aventaja ampliamente a Mamdani entre los votantes judíos de cara a las elecciones a la alcaldía

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Los judíos neoyorquinos prefieren ampliamente al exgobernador Andrew Cuomo por sobre el antisemita y antiisraelí Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, según una nueva encuesta realizada días antes de las elecciones.

La encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que si las elecciones se celebraran hoy, el 60% de los judíos votaría por Cuomo y el 16% por Mamdani.

El sondeo cuenta con una muestra pequeña de 170 encuestados, con un margen de error del 9,2%.

El 12% de los judíos votaría por el republicano Curtis Sliwa, mientras que el resto está indeciso, prefiere a otro candidato o se negó a responder.

La encuesta indicó que el 75% de los judíos tiene una opinión desfavorable de Mamdani y el 15% lo apoya, mientras que el 39% tiene una opinión favorable de Cuomo y el 50% una desfavorable.

Entre los votantes en general, Mamdani aventajó a Cuomo por 43% a 33% y Sliwa los siguió con un 14%.

La votación anticipada ya está en marcha y las elecciones generales serán el 4 de noviembre.

También te puede interesar

Debido a tensiones internas, el Congreso Sionista Mundial...

Reino Unido. Manchester: Una de las dos víctimas...

EE.UU. Nueva York: condenan a 17 meses de...

Austria. Canciller del país anfitrión del «Eurovisión 2026»:...

Ucrania. Jersón: Rusia bombardea una sinagoga y el...

EE.UU. Más de 650 rabinos advierten sobre Mamdani...

Fútbol/Reino Unido. Macabi Tel Aviv rechazará entradas para...

Reino Unido. Manchester: El rey Carlos visita el...

Argentina. Ataque antisemita contra una emblemática escuela judía...

En medio de la felicidad por el regreso...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más