El presidente de Líbano ordena al ejército «hacer frente a cualquier incursión israelí»

Itongadol.- El presidente libanés, Joseph Aoun, instruyó al ejército libanés a confrontar “cualquier incursión israelí en el territorio liberado del sur”, en defensa de la soberanía del país y la seguridad de sus ciudadanos.

La medida se produce tras una operación realizada durante la noche por las Fuerzas de Defensa de Israel en la localidad de Blida, en el sur del Líbano. En ese contexto, las FDI confirmaron haber llevado a cabo un raid para destruir infraestructura atribuida a Hezbolá, y fuentes libanesas reportan que un trabajador municipal perdió la vida durante el operativo.

Durante el encuentro con el jefe del ejército libanés, Aoun enfatizó que el ejército debe “defender el territorio libanés y la seguridad de los ciudadanos” en caso de que se repitan incursiones israelíes. Según el comunicado de la presidencia, la orden adquiere carácter preventivo y disuasorio.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que tras el retiro de sus tropas de Blida, efectivos del ejército libanés ingresaron en la zona, y que no se registró enfrentamiento directo entre ambos bandos. El ejército israelí también indicó que, esta mañana, atacó un lanzacohetes y un eje de túnel pertenecientes a Hezbolá en la zona de Mahmoudiyeh, cercana a la localidad de Jarmaq.

El episodio representa un nuevo punto de tensión entre Israel y Líbano, en un contexto marcado por la vigilancia de las fronteras, la presencia militar de Hezbolá y las demandas de Beirut de respetar su soberanía. La instrucción presidencial deja claro que Líbano está adoptando una postura más firme ante posibles incursiones.

Aunque no se ha informado de un enfrentamiento abierto tras la operación, la exhortación del presidente Aoun podría ser interpretada como un cambio hacia una política más activa del ejército libanés en el sur, lo que incrementa el riesgo de una nueva escalada en la región.