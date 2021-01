La comediante judía Sarah Silverman explica por qué «no está en contra del BDS»

Itongadol.- La comediante y actriz judía Sarah Silverman expresó su apoyo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) siempre que proteste contra el gobierno de Israel y su «ocupación», y no contra los ciudadanos del país.

Durante el episodio del 7 de enero de “The Sarah Silverman Podcast”, la presentadora del programa, de 50 años, dijo a sus oyentes: “Estoy bien con BDS, siempre y cuando quede claro que estás boicoteando a un gobierno y no a un pueblo. Cuando esa línea se vuelve turbia, es cuando da un poco de miedo como judío».

Silverman, quien enumera su ubicación en Twitter como el “estado de Palestina”, luego citó el movimiento de boicot contra el apartheid sudafricano en la década de 1980 y manifestó: “Creo que desinvertir en Sudáfrica marcó una diferencia real para acabar con el apartheid. No estoy en contra del BDS. Estoy en contra de ‘los judíos que están a favor de la ocupación’. Es absurdo. No todos los judíos están a favor de la ocupación».

Señaló que hay una “miríada” de organizaciones lideradas por judíos que “luchan contra la ocupación todos los días”. “Espero un final pacífico de la ocupación. Desafortunadamente, Israel, la Autoridad Palestina y Hamás, también tienen que querer el fin de la ocupación… No es solo Israel el que se beneficia de la ocupación de varias maneras. Y eso parece ser un secreto bien guardado», remarcó.

Según informó el portal Algemeiner, Silverman compartió en Instagram un breve clip de ella hablando sobre Israel y el movimiento BDS del episodio de podcast del 7 de enero. En el episodio, ella también dijo: «Estoy 100 por ciento de acuerdo en que criticar a Israel no es antisemitismo» y afirmó que «personas como sus judíos sufren».

“Cuando los judíos no están sufriendo, cuando Dios no lo quiera están prosperando, a la gente no le gusta eso”, explicó. “Es por eso que estamos tan condicionados a quejarnos. Así es como sabemos cómo conseguir el amor. Me refiero a que estoy hablando sin parar, pero parece que hay algo ahí», concluyó.