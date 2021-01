Sheldon Adelson, magnate de los casinos y ‘patriota judío’, es enterrado en Jerusalem

AJN/Itongadol.- El magnate estadounidense de los casinos Sheldon Adelson fue enterrado el viernes en el Monte de los Olivos en Jerusalem, una ciudad por la que luchó durante años para que la reconocieran como la capital de Israel.

Los deudos vestidos de negro, algunos con kipá y todos con máscaras, dejaron reposar el ataúd sin adornos de Adelson, acompañados por su esposa israelí Miriam y otros miembros de la familia.

Elogiado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como un «gran patriota judío», Adelson murió el lunes de cáncer, dijo Las Vegas Sands Corp, que convirtió en la compañía de casinos más grande del mundo.

Adelson, un hombre combativo que se hizo a sí mismo, criado en una familia de inmigrantes judíos pobres en Boston, estableció hoteles y casinos en Las Vegas, Macao y Singapur. Su riqueza lo convirtió en una figura formidable en la política estadounidense e israelí.

Netanyahu estuvo presente el jueves cuando el cuerpo de Adelson llegó al aeropuerto internacional Ben Gurion de Israel, en un ataúd cubierto con banderas de Estados Unidos e Israel, mostraron fotos publicadas por Israel Hayom.

«Es una gran pérdida para el pueblo judío», dijo Netanyahu, un amigo cercano, en el periódico que Adelson lanzó en 2007.

Conocido por su gran actividad filantrópica y empresarial en Israel y sus donaciones a causas judías, Adelson vio cómo su preciado objetivo para la ciudad se hacía realidad en 2017, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalem como la capital de Israel.

El antiguo cementerio judío donde fue enterrado Adelson se encuentra en una cresta de piedra caliza que domina la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalem, que contiene lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes.

La muerte de Adelson a los 87 añosfue confirmada en un comunicado de su esposa, Miriam Adelson, citando «complicaciones de una larga enfermedad».

El primer ministro Netanyahu transmitió su pesar por la muerte del empresario. «Con profundo dolor y angustia, mi esposa Sara y yo expresamos nuestras condolencias a la Dra. Miri Adelson y a toda la familia por el fallecimiento del difunto Sheldon Adelson. Muchos en el pueblo judío, en el Estado de Israel y en todo el mundo, comparten este doloroso duelo», transmitió el jefe de Estado.

Nacido en Boston en 1933, Adelson fue hijo de un taxista, tuvo un éxito asombroso en el mundo de los negocios antes de convertirse en uno de los benefactores más influyentes del Partido Republicano y una figura clave en la filantropía y la política israelíes.

El superdonante rara vez hablaba públicamente, pero en una columna publicada en el diario The Washington Post de 2016 respaldó a Trump y defendió su derecho a opinar.

«A pesar de ser nieto de un minero de carbón galés e hijo de un taxista de Boston, he tenido la notable experiencia de ser parte de casi 50 empresas diferentes en mis más de 70 años de carrera empresarial», escribió.

«Entonces, dígame que no soy un republicano lo suficientemente conservador o soy demasiado agresivo con Israel o lo que sea que pueda pensar, pero creo que me he ganado el derecho a hablar sobre el éxito y el liderazgo», dijo Adelson.

Adelson y su esposa, Miriam, financiaron casi sin ayuda al grupo detrás de la candidatura presidencial de Newt Gingrich en 2012 antes de destinar su fortuna personal a la campaña de Mitt Romney.

Luego respaldaron a Trump por una suma de 30 millones de dólares en 2016. A continuación, contribuyeron con 100 millones de dólares al Partido Republicano para las elecciones de mitad de período de 2018. En total, Adelson donó más de 250 millones de dólares a candidatos republicanos y súper PAC desde 2015.

Durante su presidencia, las políticas de Trump sobre Israel recordaron las opiniones de derecha sobre el Estado judío favorecidas por los Adelson, y le otorgó a Miriam la Medalla Presidencial de la Libertad por su filantropía médica.

«Para proteger la herencia sagrada de la fe judía, Miriam y Sheldon han apoyado escuelas judías, organizaciones conmemorativas del Holocausto y han ayudado a los judíos estadounidenses a visitar Tierra Santa», dijo Trump durante una recepción en el Salón Este de la Casa Blanca.

Adelson fue uno de los principales opositores del acuerdo nuclear que Estados Unidos, bajo el entonces presidente Barack Obama, negoció con Irán. Fue ampliamente reconocido como un actor clave en la decisión de Trump de retirarse del acuerdo.

Adelson comenzó su carrera empresarial a la edad de 12 años cuando pidió prestados 200 dólares a su tío para comprar una licencia para vender periódicos en Boston. Continuó para iniciar 50 empresas a lo largo de su carrera.

En 1988, Adelson compró el Sands Hotel and Casino en Las Vegas, iniciando su carrera en el negocio de los casinos.

La Fundación de la Familia Adelson ha donado 140 millones de dólares a Birthright Israel desde 2007.

En 2007, Adelson lanzó el periódico Israel Hayom, un diario israelí hebreo gratuito que rápidamente se convirtió en el periódico más leído de Israel.