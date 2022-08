Cantante británico: Hice aliá por el antisemitismo

AJN/Itongadol.- Un nuevo inmigrante británico que protagoniza el programa La próxima estrella de Israel en Keshet 12 dijo que abandonó el Reino Unido debido al antisemitismo.

Josh Brennan audicionó para el programa y recibió el 87% de los votos de la audiencia y los jueces.

“Me acabo de mudar aquí hace dos meses”, dijo antes de cantar. “Solo vine aquí porque tuve una experiencia un poco desagradable en Londres. Me pasó algo de antisemitismo en mi ciudad natal”, dijo Brennan, y les dijo a los jueces que “alguien pasó junto a mí mientras llevaba puesto una cadena con un Maguen David. Alguien me empuja, me escupe los pies y me dice: ‘Tú y tu familia pertenecen a las cámaras’” de gas.

Brennan dijo dramáticamente que «pasé como dos años aprendiendo un poco sobre mí mismo y me di cuenta de que este es mi hogar y necesito estar aquí, así que aquí estoy».

La cantante de pop y primera ganadora del programa, Ninet Tayeb, le dijo “esta es tu casa”.

“Josh es un cantautor con sede en Londres inspirado en una amplia gama de músicos, desde James Morrison hasta Brett Young, pasando por Justin Bieber, por nombrar solo a algunos”, afirma su sitio web. “La gama de apreciación musical de Josh se expande más allá del género pop por el que se ha hecho famoso. Pueden esperar que el estilo de Josh incorpore un verso tipo balada con un coro contundente”.

Según su sitio oficial, se ha presentado en la Academia O2 en Islington y Sheffield, así como en otros lugares de música reconocidos como Think Tank en Newcastle y Slade Rooms en el salón cívico Wolver Hampton.

Cantó Never fall, una versión en inglés de la exitosa canción del cantante Omer Adam, traducida e interpretada por Eliad Nachum. La mayoría de los jueces votaron por él.

Tayeb, quien votó por Brennan, dijo que necesitaba trabajar en su voz, pero también lo elogió por su actuación.

La próxima estrella (Hacojav haba en hebreo), una competencia interactiva de canto israelí, es una continuación del programa anterior Cojav nolad (Ha nacido una estrella) que presentaba a aspirantes a cantantes compitiendo por ganar un título.

La primera mitad de 2022 vio una disminución dramática en la cantidad de incidentes antisemitas registrados en el Reino Unido, pero también vio un cambio del antisemitismo en Internet a incidentes en persona, según un informe del Fideicomiso de Seguridad de la Comunidad (CST).

Según el Informe de incidentes antisemitas del CST de enero a junio de 2022, el número total de incidentes registrados se redujo de 1.371 durante el mismo período del año anterior a 786 este año. El número de incidentes registrados en la primera mitad de 2022 es el más bajo registrado por el grupo desde 2017, que también registró 786 incidentes durante el mismo período de tiempo.

Las cifras del CST también mostraron una tendencia hacia menos antisemitismo en línea y más sentimiento antijudío fuera de línea. La ONG informó que el 42% de todos los incidentes de antisemitismo registrados estaban en línea en la primera mitad de 2020, el 28% en 2021 y solo el 19% de todos los incidentes este año.

2022 tuvo «el tercer número más alto de incidentes fuera de línea jamás registrado en la primera mitad de un año», dijo CST.

El CST atribuyó el cambio de acciones motivadas por el odio en línea a fuera de línea a las restricciones impuestas a los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. El Reino Unido comenzó a implementar medidas de bloqueo por primera vez a mediados de marzo de 2020 y las medidas duraron hasta aproximadamente la misma fecha en 2022. Los actores malintencionados tuvieron menos oportunidades de participar en el antisemitismo directo y en persona en los años anteriores, pero a medida que los británicos regresan a la calle, también lo hace la animosidad racial y religiosa que llevan algunos extremistas.