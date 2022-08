Nadadora israelí gana segundo oro europeo

Itongadol.- La nadadora israelí Anastasia Gorbenko defendió su título en la combinación individual de 200 metros, deteniendo el reloj en 2 minutos y 10,92 segundos en el Campeonato Europeo de Deportes Acuáticos de 2022 en Roma.

“Estoy feliz de haber podido cerrar esta larguísima temporada con un resultado como este”, dijo la nadadora, que esta semana cumplió 19 años.

«La verdad no me lo creo… Esta temporada no fue fácil, sobre todo mentalmente. Tuve muchas crisis y pasé por muchas cosas, pero el mes pasado me puse como meta mantener mi lugar. , y estoy orgullosa de mí misma por haberlo hecho», dijo.

Gorbenko dijo que había sido consciente de que en el punto de los 100 metros fue la primera en darse la vuelta, lo que la entusiasmó y creó presión.

«Después de eso, simplemente no pude ver nada. Estaba en el carril 2 y todos estaban en el medio, así que luché contra mí misma hasta el final», agregó.

La atleta israelí ganó el título por segundo año consecutivo, repitiendo su victoria el año pasado en Hungría. Venció a Marit Steenbergen de Holanda y Sara Franceschi de Italia luego de liderar desde los primeros 50 metros.

Gorbenko también dijo que quiere romper su récord personal el próximo año, pero antes de volver al trabajo estaba planeando un breve descanso.

«Quiero agradecer a todos los que vieron, animaron y, por supuesto, a todos los patrocinadores», dijo.

El triunfo de Gorbenko marca la tercera medalla para las nadadoras israelíes en European Aquatics. El primero en traer el título al equipo israelí fue Amit Ivry, quien ganó el bronce en la final de 100 metros mariposa en 2012.

El año pasado, Gorbenko ganó su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Natación en Abu Dhabi, estableciendo un nuevo récord israelí al terminar la combinación individual de 100 metros en 57,80 segundos. También se llevó la medalla de oro en los 50 metros braza femeninos en el mismo torneo.

En 2020, se convirtió en la primera atleta israelí en llegar a la final olímpica de natación. Como parte de la delegación de Israel a Tokio 2020, Gorbenko estableció un nuevo récord nacional en los 100 metros espalda.

Hasta el momento, Israel ha ganado 14 medallas en los Campeonatos de Europa, incluidos dos de oro.