Nueva tecnología médica israelí presenta prueba musical para detectar deterioro mental

Itongadol.- El deterioro cognitivo de los ancianos puede medirse mediante pruebas musicales y una máquina portátil de electroencefalografía (EEG) mientras el sujeto realiza tareas sencillas, según investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU). El procedimiento, de 15 minutos de duración, no necesita un neurólogo u otro especialista y puede ser realizado fácilmente por el personal de cualquier clínica.

El estudio fue dirigido por la estudiante de doctorado Neta Maimon, de la Escuela de Ciencias Psicológicas y la Escuela de Música Buchmann-Mehta, y Lior Molcho, de Neurosteer Ltd, dirigida por el profesor Nathan Intrator, investigador del cerebro de la Escuela de Informática Blavatnik y la Escuela de Neurociencia Sagol.

El artículo acaba de publicarse en la revista Frontiers in Aging Neuroscience con el título «Single-Channel EEG Features Reveal an Association with Cognitive Decline in Seniors Performing Auditory Cognitive Assessment».

«Nuestro método permite la monitorización rutinaria y la detección temprana del deterioro cognitivo para proporcionar tratamiento y prevenir un deterioro rápido y severo», escribieron los investigadores. «Las pruebas profilácticas de este tipo son comúnmente aceptadas para una variedad de problemas fisiológicos como la diabetes, la presión arterial alta o el cáncer de mama. Sin embargo, hasta la fecha no se ha desarrollado ningún método que permita un seguimiento rutinario y accesible del cerebro para problemas cognitivos.»

Añadieron que las pruebas de este tipo son especialmente importantes teniendo en cuenta el aumento de la longevidad y la expansión de la población de edad avanzada.

Neurosteer, fundada en 2015 y con sede en Herzliya, inventó un dispositivo portátil de bolsillo que pesa unos 55 gramos y que es más fácil de usar que los electroencefalogramas multielectrodos tradicionales. Tiene hasta 256 electrodos, proporciona biomarcadores objetivos en tiempo real y puede utilizarse hasta 10 horas. El dispositivo fue inventado por Intrator, mientras que la prueba musical fue desarrollada por Maimon.

Durante la prueba, el sujeto se conecta al dispositivo de EEG portátil mediante una banda adhesiva con sólo tres electrodos adheridos a la frente. El sujeto realiza una serie de tareas musicales-cognitivas de acuerdo con instrucciones audibles dadas automáticamente a través de los auriculares.

Las tareas incluyen melodías cortas interpretadas por diferentes instrumentos, y los sujetos reciben instrucciones para realizar diversas tareas con distintos niveles de dificultad, como pulsar un botón cada vez que suena una melodía o pulsarlo sólo cuando suena el violín.

La prueba también incluye varios minutos de meditación guiada por la música, diseñada para llevar al cerebro a un estado de reposo, ya que se sabe que eso indica el funcionamiento cerebral en diversas situaciones.

Fuente: The Jerusalem Post